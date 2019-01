Berufsverkehr in NRW : Schnee sorgt auf A3, A4 und A57 für lange Staus

Stau auf der A3 bei Ratingen (Archiv). Foto: Blazy, Achim (abz)

Düsseldorf Auf den Autobahnen in NRW geht es am Mittwochnachmittag im Berufsverkehr langsam voran. Der Schneefall hat zahlreiche Unfälle verursacht. Wir geben einen Überblick über die Lage in der Region.

Der Mittwoch bringt auch am Nachmittag und Abend für Pendler in NRW reichlich Verkehr auf teils glatten Straßen. Gegen 16.30 Uhr gibt es mehr als 250 Kilometer Stau in NRW. Wir geben einen Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen.

Auf der A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Kreuz Hilden und Kreuz Ratingen-Ost gibt es neun Kilometer Stau.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken. Legende grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

Auf der A3 Köln Richtung Arnheim gibt es zwischen Duisburg-Wedau und Oberhausen-Holten zehn Kilometer stockenden Verkehr.

Auf der A4 Köln Richtung Aachen zwischen Dreieck Heumar und Köln-Klettenberg stockt der Verkehr auf einer Länge von zehn Kilometern.

Auf der A4 Aachen Richtung Köln zwischen Merzenich und Kreuz Kerpen gibt es einen acht Kilometer langen Stau. Dort hat sich ein Lastwagen-Unfall ereignet. Zwischen Kreuz Köln-West und Rodenkirchener Brücke stehen Autofahrer acht Kilometer im Stau.

Auf der A40 Essen Richtung Duisburg stehen Autofahrer auf einer Länge von vier Kilometern im Stau.

Auf der A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Haan-West und Wuppertal-Cronenberg gibt es sechs Kilometer Stau.

Auf der A52 Düsseldorf Richtung Essen zwischen Ratingen und Ruhrtalbrücke stehen Pendler auf einer Länge von neun Kilometern in stockendem Verkehr.

Auf der A57 Köln Richtung Nimwegen zwischen Bovert und Moers-Kapellen stockt der Verkehr auf einer Länge von 15 Kilometern.

Alle aktuellen Verkehrsinfos aus NRW finden Sie hier.

(mba)