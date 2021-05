Priorisierung : Landtagspräsident für zügige Impfung der Abgeordneten

Düsseldorf Die Parlamentarier zählen zwar zur Priorisierungsgruppe 3, werden sich aber wohl noch gedulden müssen. Im Kabinett sind vier Mitglieder geimpft.

Durch Vorsichtsmaßnahmen sei der Landtag in der Pandemie handlungs- und beschlussfähig gewesen. „Parlamente sind auch in der Pandemie öffentliche Orte, an denen Menschen zusammenkommen. Fast täglich gibt es Sitzungen mit Präsenz von Abgeordneten und Beschäftigten“, so der Landtagspräsident. „Und: Die Abgeordneten kommen aus dem gesamten Land und reisen nach den Sitzungen wieder in ihre Wahlkreise.“ Eine Infektion im Landtag könne sich ohne Vorsorge somit schnell im Land verbreiten.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kündigte an, sich bei seinem Hausarzt um eine Impfung mit Astrazeneca zu bemühen. Der Minister will so ein Zeichen setzen, dass es sich um einen „guten Impfstoff“ handelt. Ein Sprecher von Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) erklärte, dieser habe als Mitglied des Bundesrats das Angebot des Bundes angenommen, sich in dieser Woche in Berlin mit dem dort zur Verfügung stehenden Impfstoff impfen zu lassen. Dasselbe Angebot will am Freitag Familienminister Joachim Stamp (FDP) wahrnehmen. Die Impfung erfolge im Bundeswehrkrankenhaus mit Moderna. „Ich habe darauf hingewiesen, dass ich mich auch mit Astrazeneca oder jedem anderen zugelassenen Impfstoff impfen lassen würde“, ergänzte Stamp jedoch.