Vor Beratungen im Innenausschuss : Fanhilfen kritisieren geplantes NRW-Versammlungsgesetz scharf

Düsseldorf Die Fanhilfen aus NRW haben in einer Pressemitteilung das geplante Versammlungsgesetz der Landesregierung scharf kritisiert. Am Donnerstag soll dieses neue Gesetz im Innenausschuss diskutiert werden.

„Der unbestimmte Wortlaut sowie die Anwendbarkeit des Versammlungsgesetzes auch auf schlichte An- und Abreisen bei Fußballspielen lassen uns befürchten, dass bald jeder noch so friedliche Fanmarsch zu Strafverfahren gegen Fußballfans führen wird“, teilten die Fanhilfen in einer Stellungnahme am Dienstag mit.