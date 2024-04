Langjähriger Trend NRW-Kitas bleiben häufiger zu und schließen nachmittags eher

Maelzer verwies auf Statistiken früherer Jahre: 2017 kamen die NRW-Kitas im Schnitt auf 21,6 Schließtage, obwohl damals sogar bis zu 30 erlaubt gewesen wären. „Verschlechterungen zeigen sich auch bei den Öffnungszeiten“, führte er weiter aus. So boten im Kita-Jahr 2020/2021 noch 65 Prozent der Häuser Betreuung bis mindestens 16.30 Uhr an. „Dieser Wert ist zuletzt um drei Prozentpunkte zurückgegangen.“ Zur besseren Finanzierung fordert die SPD schon lange ein Rettungspaket. Die Kindergärten schöben Defizite im dreistelligen Millionenbereich vor sich her: „Um nicht den Weg in die Insolvenz zu gehen, reduzieren die Träger beim Personal.“ Für die SPD deutet alles darauf hin, dass die Millionenbeträge, die NRW für eine Flexibilisierung des Betreuungsangebots in die Kita-Landschaft steckt, gar keine Wirkung zeitigen.