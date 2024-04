Verfassungsschutzbericht Innenminister Reul spricht von „Radikalisierungsmaschine der Extremisten“

Als Innenminister Herbert Reul (CDU) ans Rednerpult trat, wappnete er sich erstmal gegen Kritik. Schließlich ist es seine Aufgabe, für Sicherheit im Land zu sorgen und Terrorgefahren zu bannen. Im Internet laufe eine „Radikalisierungsmaschine der Extremisten“, sagte Reul. Die Bedrohungslage sei noch nie so hoch gewesen. Daraus könne man nun eine simple Nummer machen: „Es war der Minister Schuld. Ja, von mir aus. Wenn Ihnen das hilft und Ihnen gut tut, okay, machen Sie’s“, wandte er sich an die Opposition. „Aber jeder, der ein bisschen alle Sinne beisammen hat, weiß, dass sich die gesellschaftliche Lage geändert hat, dass sich die weltpolitische Lage geändert hat.“ Das müsse man erstmal analysieren. Er schilderte, dass online speziell junge Menschen von Extremisten geködert würden. „Krisen waren immer Nährboden für Extremisten, und deswegen ist es gar kein Wunder, dass da jetzt viel los ist“, so Reul.