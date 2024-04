Schleuser-Ring in NRW Korruptionsdebatte wird zum Eigentor – „die AfD ist ein trojanisches Pferd“

Und Marc Lürbke sagte in Anlehnung an einen gängigen Internet-Witz über eine Online-Marktplattform: „Patrioten auf Wish bestellt, aber Volksverräter bekommen.“ Er ging allerdings auch noch einmal mehr auf die Vorfälle um die Schleuserbande ein und verlangte von der Landesregierung, der Rechtsstaat müsse ohne Frage wehrhaft sein – auch gegen Luxusschleuser. Die Wahrheit sei, dass ein konstant hoher Ermittlungsdruck nötig sei, zugleich sei die Justiz überlastet. „Uns fehlen Staatsanwälte in NRW“, so der FDP-Politiker.