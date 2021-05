Verordnung auf dem Weg : Lockerungen für Geimpfte sollen diese Woche bundesweit kommen

Düsseldorf Spätestens in der kommenden Woche sollen die Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren für vollständig Geimpfte und Genesene fallen. Die Gastronomie in Nordrhein-Westfalen fordert bereits ein Öffnungskonzept.

„Es ist aus rechtlicher Sicht kein Automatismus, die Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte aufzuheben – es ist auch eine politische Entscheidung“, sagte dagegen Martin Morlok, emeritierter Professor für Öffentliches Recht in Düsseldorf. Die Politik habe hier einen gewissen Einschätzungsspielraum, weil noch immer Unsicherheit darüber bestehe, ob von Geimpften tatsächlich kein Risiko für den allgemeinen Gesundheitsschutz mehr ausgehe. „Schätzen Politiker das Ansteckungsrisiko durch Geimpfte als sehr gering ein, müssen sie die Einschränkungen für Geimpfte aufheben. Schätzten sie das Ansteckungsrisiko nachvollziehbar höher ein, wäre es ebenso gerechtfertigt, an den Grundrechtseinschränkungen festzuhalten“, so Morlok.