Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung Erschöpfte Lehrer, Gewalt unter Schülern – neue Studie über ein „krankes System“

Insgesamt benannten 35 Prozent aller Befragten das Verhalten der Schüler als größte Herausforderung für ihre Arbeit. An zweiter Stelle lag die Heterogenität der Schülerschaft, ganz besonders an Grundschulen: Klassen, in denen Kinder mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen, kulturellen und familiären Hintergründen und gegebenenfalls Förderbedarfen sitzen. An dritter Stelle folgte die Arbeitsbelastung. „All diese Zahlen hängen natürlich auch zusammen und bedingen sich gegenseitig“, ordnete Dagmar Wolf ein. Man erwarte, dass die Werte sich „in den kommenden Jahren nicht positiv verändern werden, sondern wir eher noch mit einer Zunahme dieser beobachteten Trends rechnen müssen“, so ihre Einschätzung. „Das berufliche Wohlbefinden wird in Zukunft enorm wichtig sein, um Lehrer:innen an den Schulen zu halten und den Beruf für junge Menschen wieder attraktiver zu machen.“