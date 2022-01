Omikron-Welle in Dormagen : Nachfrage nach Impfungen rückläufig

Dormagen Der Internist Udo Kratel aus Dormagen rät weiterhin zur Spritze, um für die Zukunft geschützt zu sein. Worauf es in den nächsten Wochen noch ankommt.

Die gute Nachricht sei aber, dass es „dank der Impfungen viel weniger schwere Verläufe“ gebe, wie Kratel betont. Auf den Intensivstationen würden weiterhin hauptsächlich Ungeimpfte oder Menschen mit Vorerkrankungen behandelt werden müssen. „Aber die Normalstationen sind bereits stark gefüllt“, sagt Kratel. Allerdings seien die Verläufe mit Omikron deutlich weniger häufig kritisch. Eine entscheidende Komponente dabei sei der Impfstatus. „Am besten ist es, wenn man geboostert ist“, so der Mediziner. „Ich kann nur wieder appellieren: Wer noch nicht geimpft ist, sollte sich jetzt impfen lassen.“ Wer bisher zwei Impfungen erhalten habe, solle sich eine Auffrischung holen, was drei Monate nach der zweiten Impfung möglich sei. „Wir haben genug Impfstoff , es ist gar kein Problem, sich eine Spritze abzuholen“, versichert Udo Kratel.

Die Nachfrage nach Booster-Impfungen sei aktuell zurückgegangen, nachdem es noch um Weihnachten herum einen regelrechten „Run“ auf die Vakzine gegeben hatte. Die Impfstoffe seien sicher und gut verträglich und Kratel rät, sie zu nutzen, um in dieser Welle und für die Zukunft gut geschützt zu sein. „Wir wissen nicht, was kommt“, so Kratel, „da sind viele Unwägbarkeiten.“ Ob man nach Omikron in eine endemische Lage übergehen könne, bleibe abzuwarten. Wichtig sei es auch, sich regelmäßig in einem Bürgertestzentrum testen zu lassen, um mögliche Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen.