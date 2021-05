Kinderbetreuung : Land NRW übernimmt Hälfte der Kita-Beiträge im ersten Halbjahr 2021

Düsseldorf Das Land NRW gibt sich angesichts der coronabedingten Einschränkungen in der Kita-Betreuung einsichtig und erlässt Eltern die Hälfte der Kita-Beiträge für das erste Halbjahr 2021. Das sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp am Mittwoch.

Das Land NRW erlässt wegen der Corona-bedingten Einschränkungen bei der Betreuung in den Kindertagesstätten für das erste Halbjahr 2021 den Eltern die Hälfte der Kita-Beiträge. Wegen der Einschränkungen und dem Appell der Landesregierung an die Eltern, die Kinder möglichst nicht in die Kitas zu bringen, würden die Beiträge für die Monate Januar sowie Mai und Juni nicht erhoben, sagte der NRW-Familien- und Kinderminister Joachim Stamp (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf. In dieser Frage befinde man sich derzeit in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden, um eine angemessene Lastenverteilung zu erreichen.