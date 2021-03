Weltcup in Tschaikowski : Skispringerin Kramer gewinnt in Russland - Althaus Zwölfte

Katharina Althaus. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Düsseldorf Die deutschen Skispringerinnen haben es auch beim vorletzten Einzelweltcup der Saison nicht auf das Siegerpodest geschafft. Katharina Althaus sprang als beste Deutsche auf Rang zwölf. In unserem Skisprung-Telegramm verpassen Sie nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im russischen Tschaikowski sprang Althaus 88,5 und 88 Meter. Anna Rupprecht war nach dem ersten Durchgang noch Sechste gewesen. Am Ende reichte es für die 24-Jährige nur zu Rang 14.

Den Sieg sicherte sich souverän die Österreicherin Marita Kramer. Im spannenden Gesamtweltcup eroberte die Japanerin Sara Takanashi durch Tagesrang zwei die Führung von Lokalmatadorin Nika Kriznar, die Dritte wurde.

Foto: AP/Czarek Sokolowski 41 Bilder Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf: die deutschen Teilnehmer

An diesem Samstag steht für die Springerinnen ein Teamwettkampf auf dem Programm. Am Sonntag hat das Team von Bundestrainer Andreas Bauer dann die letzte Chance, den Coach zum Abschied mit dem ersten Podestplatz des Winters im Weltcup zu bescheren

Foto: dpa/Hendrik Schmidt Infos Nordische Ski-WM 2021: der Zeitplan

+++++26. März 2021+++++

Eisenbichler und Geiger fliegen aufs Podium - Sturz von Tande überschattet Wettbewerb

Foto: AFP/CHRISTOF STACHE 13 Bilder Der Medaillenspiegel der Nordischen Ski-WM 2021

Der 27-jährige Norweger Tande hatte im Probedurchgang die Kontrolle über seine Ski verloren, prallte nach fast 100 Metern mit voller Wucht auf den Hang, schlitterte regungslos in den Auslauf und musste dort sogar reanimiert werden.

"Ich habe es von oben mitgekriegt. Unten haben sie mir gesagt, dass sie noch nicht wissen, ob er überlebt. Dann habe ich ziemlich geschluckt", erzählte Geiger im ZDF: "Er ist so ein netter Kerl. Ich habe mitgelitten, es ist tragisch. Ich hoffe, dass er wieder unter den Lebenden ist und keine bleibenden Schäden davonträgt."

Der erste Wettbewerb bei der Flugshow zum Saisonabschluss auf der legendären "Letalnica", den der Japaner Ryoyu Kobayashi mit Weiten von 235,5 m und 244,5 m souverän gewann, rückte in den Hintergrund. Eisenbichler, der mit einer Knieverletzung nach einem Trainingssturz sprang, wurde Zweiter. Doch wie bei Skiflug-Weltmeister Geiger auf Platz drei war die Freude getrübt.

Eisenbichler habe sich "echt überwinden müssen", überhaupt zu springen. Die gute Leistung mit Flügen auf 232,5 m und 238,5 m sei deshalb nicht selbstverständlich, sagte der Bayer. "Ich habe schon mal schlucken müssen und mir gedacht, fuck, ich bin nicht komplett fit für die große Schanze", erzählte Eisenbichler.

Bundestrainer Stefan Horngacher freute sich über den "sehr guten Erfolg" seiner Mannschaft, wünschte aber auch Tande eine gute Besserung. Der Norweger war nach seinem Sturz mit einem Helikopter nach Ljubljana ins Krankenhaus gebracht worden, der Gesundheitszustand des Team-Olympiasiegers von 2018 sei laut Weltverband FIS allerdings stabil.

"Eine solche Situation ist immer schwierig", sagte der norwegische Nationaltrainer Alexander Stöckl zu NRK: "Wenn du siehst, wie ein Athlet Luft unter die Ski bekommt und sich zu drehen beginnt - dann kannst du nur noch das Beste hoffen."

Lesen Sie auch Ergebnisse im Überblick : Alle Resultate der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf

Auch die Teamkollegen um Gesamtweltcupsieger Halvor Egner Granerud waren geschockt. "Man merkt, dass die Jungs das getroffen hat", sagte der Österreicher Stöckl. Granerud, der Anfang März wegen eines positiven Coronatests mehrere WM-Springen verpasst hatte, war merkbar nicht bei der Sache, landete bei nur 199,5 m und verpasste das Finale.

Team-Weltmeister Pius Paschke als 13. und Constantin Schmid auf Platz 15 rundeten derweil ein starkes Mannschaftsergebnis für den Deutschen Skiverband (DSV) ab. Am Freitag (15.00 Uhr) geht es mit dem zweiten Einzel-Wettkampf weiter, ehe am Samstag (10.00 Uhr) ein Teamwettbewerb auf dem Programm steht. Ein weiteres Einzel-Fliegen am Sonntag (10.00 Uhr/alle ZDF und Eurosport) schließt den langen WM-Winter ab.

+++++10. März 2021+++++

Norwegen zieht Berufung gegen Disqualifikation Kläbos zurück

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand 7 Bilder Die Disziplinen im Skispringen

Der norwegische Skiverband hat seine Berufung gegen die Disqualifizierung von Johannes Kläbo bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf zurückgezogen. Nach Angaben des Verbandes erfolgte dies auf Wunsch Kläbos. „Ich möchte nicht als zimperlicher Skiläufer wahrgenommen werden“, sagte der 24-Jährige dem norwegischen Rundfunk NRK am Mittwochabend.

Kläbo war der Sieg des Rennens über 50 Kilometer in der klassischen Technik am Sonntag aberkannt worden, weil er im Zieleinlauf den Russen Alexander Bolschunow behindert hatte. Die Goldmedaille war damit an den Norweger Emil Iversen gegangen, der als Zweiter ins Ziel gekommen war. Bolschunow brach im Duell mit Kläbo einen Skistock, er wurde Dritter. Durch die Disqualifikation Kläbos rückte er auf den Silberrang vor. „Ich halte es für falsch, diesen Prozess fortzusetzen“, sagte Kläbo weiter. „Ich möchte positiv denken und dies hinter mir lassen.“

+++++9. März 2021+++++

Norwegen legt Berufung gegen Disqualifikation Kläbos ein

Der norwegische Skiverband will die Disqualifizierung des Skiläufers Johannes Kläbo bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf am Sonntag nicht hinnehmen. „Wir sind grundsätzlich nicht mit der Disqualifikation einverstanden, weil wir nicht sehen, dass er etwas Verwerfliches getan hat“, sagte Langlaufchef Espen Bjervig dem Norwegischen Rundfunk am Dienstag. Man habe Einspruch eingelegt. Nach Ansicht des norwegischen Skiverbands handelte es sich dabei um einen Rennvorfall.

Kläbo war der Sieg des Rennens über 50 Kilometer in der klassischen Technik aberkannt worden, weil er im Zieleinlauf den Russen Alexander Bolschunow behindert hatte. Die Goldmedaille war damit an den Norweger Emil Iversen gegangen, der als Zweiter ins Ziel gekommen war. Bolschunow brach im Duell mit Kläbo einen Skistock und wurde Dritter. Durch die Disqualifikation Kläbos rückte er auf den Silberrang vor.

Foto: dpa, ade fdt 24 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Skispringer 2020/21

+++++7. März 2021+++++

Kläbo disqualifiziert - Gegenprotest läuft

Nach einem umstrittenen Zielsprint beim 50-Kilometer-Rennen der Langläufer ist Norwegens Weltmeister Johannes Kläbo von der Jury disqualifiziert worden. Der 24-Jährige fuhr am Sonntag in der klassischen Technik auf der Zielgeraden neben der Spur und setzte sich auf der Innenbahn gegen den Russen Alexander Bolschunow durch. Kläbo gewann im Anschluss sein viertes Gold bei der WM in Oberstdorf vor Landsmann Emil Iversen und Bolschunow, der nach einem Stockbruch in dem Zweikampf bedient im Zielraum saß. Derzeit läuft allerdings ein Gegenprotest, ein offizielles Ergebnis liegt noch nicht vor.

+++++6. März 2021+++++

Deutschland gewinnt Gold im Skisprung-Teamwettbewerb

Angeführt von Überflieger Karl Geiger haben die deutschen Skispringer zum Abschluss der WM in Oberstdorf überraschend Gold im Teamwettbewerb gewonnen. Der jetzt viermalige Medaillengewinner Geiger, Markus Eisenbichler, Severin Freund und Pius Paschke siegten nach einem zweistündigen Krimi mit 1046,6 Punkten knapp vor Österreich (1035,5) und Polen (1031,2).

"Mein Puls ist hoch. Das war ein Wahnsinnsfinale. Ich bin echt stolz auf meine Jungs", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Zum insgesamt vierten Mal nach 1999, 2001, und 2019 ging der Titel nach Deutschland.

Geiger führte die DSV-Adler als Schlussspringer noch vom zweiten Rang nach ganz vorne. Für den Lokalmatador, der zuvor schon Gold im Mixed, Silber von der kleinen und Bronze von der großen Schanze geholt hatte, war es beim vierten Start die vierte Medaille. Erstmals seit 2001 in Lahti standen die deutschen Skispringer somit in jedem WM-Wettkampf auf dem Podest.

Besonderen Grund zum Jubeln hatte auch Eisenbichler. Für den Bayern war es der sechste WM-Titel seiner Karriere, mehr Goldmedaillen haben nur die Österreicher Thomas Morgenstern (8) und Wolfgang Loitzl (7) gesammelt.

Topfavorit Norwegen hatte ohne den positiv auf Corona getesteten Halvor Egner Granerud von Beginn an nichts mit der Entscheidung zu tun und landete nur auf Rang sechs. Slowenien mit den drei Prevc-Brüdern Cene, Peter und Domen sowie Anze Lanisek wurde hinter Japan Fünfter.

Foto: dpa/Czarek Sokolowski 12 Bilder Der Kader der deutschen Skispringer

"Von Platz eins bis sechs ist alles drin", hatte Horngacher kurz vor dem Wettkampf gesagt. Der Auftakt machte direkt Mut: Paschke (Kiefersfelden) sprang auf starke 136,5 m und hielt das DSV-Quartett auf Rang vier in Schlagdistanz zur Spitze. Routinier Freund (Rastbüchl/127,5), Eisenbichler (Siegsdorf/135,0) und Geiger (Oberstdorf/133,5) machten jeweils einen Platz gut und brachten den Titelverteidiger zur Halbzeit knapp vor Österreich in Führung.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein Krimi: Nach den Sprüngen von Paschke (132,0) und Freund (123,0) fiel Deutschland auf Rang vier zurück. Eisenbichler brachte sein Team mit einem Traumflug auf 138,5 m wieder auf die zweite Position, ehe Geiger mit 136,0 m die Goldmedaille sicherte.

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 16 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Skispringerinnen 2020/21

Frenzel und Rießle retten verloren geglaubte Medaille

Mit einer fulminanten Laufleistung haben die deutschen Nordischen Kombinierer ein sportliches Fiasko verhindert und Schadensbegrenzung betrieben. Im Teamsprint mit einem Großschanzensprung und dem Lauf über 2x7,5 Kilometer erreichte das Titelverteidiger-Duo Fabian Rießle und Eric Frenzel am Samstag den dritten Platz. Damit haben die Schützlinge von Bundestrainer Hermann Weinbuch in vier WM-Wettbewerben zwei Medaillen geholt und sind damit hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. „Wir wollten ein bisschen mehr haben, das gebe ich zu. Die Trauben hängen aber ziemlich hoch“, sagte Weinbuch im ZDF.

Gold ging an Österreich mit Einzel-Weltmeister Johannes Lamparter und Lukas Greiderer vor den Norwegern Jarl Magnus Riiber und Espen Andersen. Seit 2013 wird bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften ein Teamsprint ausgetragen. Das deutsche Duo, zu dem bei allen Auflagen stets Rekord-Weltmeister Frenzel gehörte, war dabei immer auf dem Podest. Frenzel und Rießle hatten 2019 in Seefeld in Tirol noch den WM-Titel in dieser Disziplin gewonnen.

Nach Platz vier und einem deutlichen Rückstand im Springen in der Morgensonne hatte beim deutschen Team noch Ernüchterung geherrscht. „Wir haben uns natürlich schon etwas anderes erwartet. Wenn wir gut gesprungen wären, wären wir eine halbe Minute weiter vorn“, sagte Chefcoach Weinbuch, der die akuten Sprungprobleme auch mit dem neuen Co-Trainer Heinz Kuttin nicht ausräumen konnte. Die Medaillenränge seien „in weiter Ferne“, aber man werde versuchen, „das Unmögliche noch zu holen“, erklärte der 60-Jährige. Das gelang.

In der Loipe befolgten Rießle und Frenzel das von Weinbuch ausgegebene Motto („Es gibt nur die Flucht nach vorne. Wir müssen sehr viel riskieren“). Auf den 1,5 Kilometer langen Runden wurde der Vorsprung des führenden Trios nur zunächst nicht geringer. Doch irgendwann ließen die Japaner immer mehr nach. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussrunde zwischen Frenzel und Watabe, der deutsche Rekord-Champ setzte sich im Sprint durch.

Die Wettbewerbe in der aus dem Training bestens bekannten Allgäuer Heimat enden für die Kombinierer, die bei vergangenen Großereignissen oft ein Abo auf Gold hatten, dennoch mit der schlechtesten WM-Ausbeute seit 1999, als es gar keine deutsche Medaille in dieser Sparte gab.

Im Teamwettbewerb, in dem eine Medaille absolut Pflicht war, gab es zwar Silber, aber gegen die überragenden Norweger reichte es wie im Teamsprint nicht. Vier Jahre nach dem Vierfachtriumph von Johannes Rydzek in Lahti ist der Norweger Riiber nun auch bei Großevents der stärkste Kombinierer. Auch Lamparter holte zweimal Gold. Die beiden Oberstdorfer Rydzek und Vinzenz Geiger, im Gesamtweltcup immerhin Zweiter, hatten sich mit großen Sprungschwächen für den Teamsprint erst gar nicht empfohlen.

Johaug holt viertes Gold mit Rekordvorsprung

Therese Johaug hat sich mit einer historischen Vorstellung zur WM-Königin von Oberstdorf gekrönt und bei ihrem vierten Start bei den Nordischen Titelkämpfen im Allgäu das vierte Skilanglauf-Gold gesichert. Die 32 Jahre alte Norwegerin gewann am Samstag bei Kaiserwetter in der letzten Frauen-Entscheidung den Klassik-"Marathon" über 30 km und gewann ihren insgesamt 14. WM-Titel. Mehr hat nur Marit Björgen (ebenfalls Norwegen/18) erreicht.

Johaugs Vorsprung von 2:34,2 Minuten auf ihre Landsfrau Heidi Weng nach einer Laufzeit von 1:24:56,3 Stunden war der größte der Weltmeisterschafts-Geschichte in einem Frauen-Rennen. 1964 hatte die sowjetische Staffel mit 2:06,8 Minuten Vorsprung vor Schweden gewonnen. Bronze ging am Samstag an die Schwedin Frida Karlsson (+2:34,8).

Beste Deutsche war in ihrem ersten großen 30-km-Rennen die Oberstdorferin Laura Gimmler als Zehnte (+4:08,6). Katharina Hennig (Oberwiesenthal), die bis zur Hälfte des Rennens auf Medaillenkurs gelegen hatte, wurde noch auf Platz 18 (+5:17,0) durchgereicht.

+++++5. März 2021+++++

Geiger holt Bronze von der Großschanze - Eisenbichler stürzt

Karl Geiger brüllte seine ganze Freude raus, sein gestürzter Kumpel Markus Eisenbichler jubelte leidenschaftlich mit. Der Allgäuer Großereignisspezialist hat im dichten Flockenwirbel von Oberstdorf den nächsten Skisprung-Coup gelandet und Bronze auf der Großschanze geholt. Geiger (132 und 132 Meter) sprang in einem packenden zweiten Durchgang am Freitag noch auf den Medaillenrang vor und musste sich dem neuen Weltmeister Stefan Kraft (Österreich) und Robert Johansson aus Norwegen geschlagen geben. „Ich habe noch nie einen solchen Athleten trainieren dürfen. Unglaublicher Athlet“, lobte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF. „Hut ab!“