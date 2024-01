„Offen für neue Wege sein“ Erst Maracana, dann Dubai? Das Skispringen denkt groß

Wie diese Wege in Zeiten des Schneemangels aussehen könnten, zeichnete Pertile am Rande der Tournee in Bischofshofen detailliert auf. Mit einer mobilen Schanze will der Italiener perspektivisch den Skisprung-Zirkus auf der ganzen Welt aufführen. „Das könnte zum Beispiel im Maracana in Brasilien sein, da könnte man auf Matten eine riesengroße Show bieten“, sagte er. China sei ein weiterer Markt für solche Show-Wettkämpfe, auch eine Indoor-Anlage mit Kunstschnee in Dubai denkbar.