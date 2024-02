Skiflug-Weltcup So sehen Sie das Skifliegen in Oberstdorf live im TV

Am Freitag, 23. Februar, treten die Skispringer am 16.30 Uhr im Super-Team an. Dabei treten je zwei Skispringer als Team an. Am Samstag und Sonntag finden jeweils Einzelwettkämpfe statt. Los geht es jeweils um 16 Uhr mit den ersten Durchgang - sofern das Wetter mitspielt.