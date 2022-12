Unmut wächst Warum die Absage der Frauen-Tournee ein Rückschlag für die Sportart ist

Klar war bereits, dass es den Veranstaltern erst mal nicht gelingen würde, die Frauen immer am gleichen Ort vor oder nach den Männern springen zu lassen. Das hat aktuell auch noch organisatorische Gründe, zum Beispiel fehlende Unterkünfte für bis zu 80 Athletinnen, plus Trainer und Betreuer. Deswegen sollten die Wettkämpfen zwar am gleichen Tag wie die der Männer stattfinden, das Auftaktspringen aber in Garmisch, das zweite Springen in Oberstdorf. Also genau andersherum als bei den Männern. An welchen Orten es dann in Österreich weitergehen sollte, war noch nicht klar. Das wollte der Österreichische Skiverband in den bis dahin verbleibenden Monaten klären - und entschied dann doch, dass er es bis zum nächsten Jahr nicht klären kann.