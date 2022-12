Geiger führt Aufgebot an Das ist das deutsche Team für die Vierschanzentournee

Trotz bislang erst eines Podestplatzes für die deutschen Springer in diesem Winter durch Geiger sind die Grundlagen beim deutschen Team aus Horngachers Sicht vorhanden. „Wenn du Probleme im Ausdauerbereich hast, dann dauert es Monate. Aber das ist ja das Gute bei uns: Da kannst du innerhalb von ein, zwei Sprüngen in ein ganz anderes Fahrwasser reinkommen, dann bist du ganz vorne dabei“, sagte er. „Das ist unser Anspruch, die Athleten dahin zu bringen. Das muss gar nicht in Oberstdorf sein, das kann sich über die Tournee entwickeln.“