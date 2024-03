Erstes Frauen-Skifliegen steht an Schmid ist bereit für den Monster-Bakken

Der Titel der Doku bezieht sich auf den Zeitraum, den Schmid und Co. beim Fliegen in der Luft sind - im Gegensatz zu den vier oder fünf Sekunden bei einem „normalen“ Sprung. Auch die Weiten sind auf den riesigen Schanzen, die lange Zeit nur Männern vorbehalten waren, enorm. „Ich will die 200 m schaffen. Das ist mein größtes Ziel in dieser Saison“, sagt die 27-Jährige vor dem Training am Freitag (10.00 Uhr), das die Premieren-Wettkämpfe am Wochenende einläutet.