Schanzen, Orte, Daten Die Weltcup-Termine der Skispringer in der Saison 2023/24

In der kommenden Skisprung-Saison beginnt der Weltcup Ende November in Finnland. Danach geht es nach Lillehammer. Wie immer zählt auch die Vierschanzentournee zu den Höhepunkten. Außerdem steht die Skiflug-WM an. Hier finden Sie alle Weltcupstationen 2023/24 der Skispringer.