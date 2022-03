Auslosung am Sonntagabend : Das sind die Halbfinals im DFB-Pokal

Auslosung am Sonntagabend

Düsseldorf Am Sonntagabend sind die beiden Halbfinals des DFB-Pokals ausgelost worden. Wann die Spiele von RB Leipzig, Union Berlin, Freiburg und Hamburg um den Einzug ins Endspiel stattfinden – und wer gegen wen antreten muss.

Auf dem Weg zum ersten großen Titel trifft Topfavorit RB Leipzig im Halbfinale des DFB-Pokals auf Union Berlin. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend durch Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte im Rahmen der ARD-Sportschau. Im zweiten Halbfinale hat der letzte im Wettbewerb verbliebene Zweitligist ein Heimspiel: Der Hamburger SV empfängt den SC Freiburg. Gespielt wird am 19. und 20. April, ehe das Finale am 21. Mai traditionell im Berliner Olympiastadion stattfindet.