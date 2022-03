Nach schwerem Fehler in der letzten Minute : Freiburg zieht gegen Bochum das Ticket fürs Halbfinale

Bochum Die Pokalreise geht für den SC Freiburg weiter. Im Duell der beiden Erstligisten hat die Mannschaft von Trainer Christian Streich gegen den VfL Bochum das bessere Ende für sich und profitiert von einem Lapsus von Bochums Maxim Leitsch.

Beachtlicher Höhenflug in der Liga, historischer Erfolg im Pokal – der SC Freiburg hat seinen bisher famosen Saisonverlauf veredelt und steht nach 2013 zum zweiten Mal in seiner Vereinshistorie im Halbfinale des DFB-Pokals. Mit dem umkämpften und am Ende glücklichen 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung beim VfL Bochum wurde die Mannschaft von Trainer Christian Streich ihrer Favoritenrolle gerecht und revanchierte sich für die unglückliche Bundesliga-Niederlage an gleicher Stätte gut drei Monate zuvor. Vor 10.000 Zuschauern in Bochum trafen Nils Petersen (51. Minute) und Joker Roland Sallai (120.) am Mittwochabend zum verdienten Sieg, der den Gästen eine Zusatzeinnahme von rund zwei Millionen Euro beschert.