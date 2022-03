Fußball, Frauen-Bundesliga : Auf Bayers Fußballerinnen wartet ein Top-Gegner im Pokalhalbfinale

Pure Freude bei Bayers Frauen nach dem 2:1-Siegtor von Dora Zeller in Essen. Foto: imago images/foto2press/Mirko Kappes via www.imago-images.de

Leverkusen Nach dem 2:1-Sieg nach Verlängerung bei der SGS Essen richtet sich der Fokus von Bayers Fußballerinnen auf das Ligaspiel am Freitag gegen Bremen. Mit Spannung erwarten Trainer Achim Feifel und seine Spielerinnen die Auslosung des Pokal-Halbfinales am Sonntag.

Die Fußballerinnen von Bayer 04 stehen vor einem ebenso spannenden wie ereignisreichen Wochenende. Los geht es bereits an diesem Freitag. Dann hat das Team von Trainer Achim Feifel Werder Bremen zum Ligaspiel zu Gast (19.15 Uhr, Haberland-Stadion) und möchte mit drei Punkten den Vorsprung auf die Verfolger Freiburg und Köln ausbauen. Noch größer ist aber die Vorfreude auf den Sonntagabend. Denn dann entscheidet sich, wer nach dem 2:1 nach Verlängerung bei der SGS Essen unter der Woche Leverkusens Gegner im Halbfinale des DFB-Pokals sein wird. Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte zieht die Vorschlussrunde in der ARD-Sportschau.

Ein Lieblingslos mochten weder Feifel noch Viertelfinal-Matchwinnerin Dora Zeller benennen, obwohl von den möglichen Kontrahenten Turbine Potsdam im Vergleich zu den Top-Teams VfL Wolfsburg und FC Bayern als der etwas einfachere Gegner erscheinen mag. „Im Halbfinale warten nur noch starke Mannschaften“, waren sie sich einig. „Wir werden es nehmen, wie es kommt“, sagte der Trainer. Einen Wunsch richtete er dann aber doch noch an die Losfee: „Es wäre wirklich toll, wenn wir ein Heimspiel hätten“.

Alles andere als wunschgemäß war der Start ins Viertelfinale verlaufen: SGS-Angreiferin Vivien Endemann zeigte sich hellwach, sicherte sich einen missglückten Rückpass der Gäste und traf zur Führung (11.). Bayers Bemühungen um den Ausgleich wurden aber rasch belohnt. In der 12. Minute scheiterte Lisanne Gräwe noch an Kim Sindermann, aber gegen den Lupfer von Dora Zeller etwas später war die Essener Torfrau machtlos (21.). Auch Bayer profitierte in dieser Szene von einem Fehler der Gäste, denn die unfreiwillige Vorlage stammte vom Gegner.

Unmittelbar vor der Pause ließ Essen eine Doppelchance ebenso ungenutzt wie auf der Gegenseite gegen Ende einer eher ereignisarmen zweiten Hälfte Verena Wieder, die den Ball in aussichtsreicher Position nicht unter Kontrolle zu bringen vermochte (82.). So blieb es beim Remis – und es ging in die Verlängerung. Dort machte Zeller mit ihrem zweiten Treffer den Unterschied. Ihr Schuss wurde noch entscheidend abgelenkt, aber dafür stand sie bei der folgenden Ecke durch Wieder goldrichtig und traf aus sieben Metern mit dem Kopf ins Leverkusener Glück (104.). Es war bereits ihr fünfter Treffer im dritten Pokalspiel in dieser Saison. Dazu kommt noch ein erfolgreicher Versuch im Elfmeterschießen gegen Hoffenheim. Zittern mussten die Gäste trotzdem noch – erst recht, nachdem Wieder an Sindermann scheiterte (114.) und unmittelbar darauf Gräwe nach einem harten Einsteigen mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Die dezimierten Gäste stemmten sich mit Entschlossenheit – und etwas Glück – gegen die letzten wütenden Angriffsbemühungen der SGS.

„Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir haben zwar vielleicht nicht so gut gespielt, aber bis zur letzten Minute gekämpft“, sagte Doppeltorschützin Zeller. „Sehr glücklich“ sei sie, verriet die Ungarin – und das in mehrfacher Hinsicht. Grund zur Freude bestand über das Erreichen des Halbfinals ebenso wie über zwei eigene Treffer und die Rückkehr nach mehreren Wochen Verletzungspause. „Es fühlt sich richtig gut an, wieder dabei zu sein.“ Gut möglich, dass sie nach dem Comeback über 120 Minuten gegen Bremen eine Verschnaufpause erhält. Feifel: „Es ist sicher nicht ideal, dass wir am Freitag schon wieder spielen müssen. Wir werden deshalb wohl einige Umstellungen vornehmen.“