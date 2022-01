DFB-Pokal : Union gewinnt Berliner Derby – Freiburg schlägt Hoffenheim

Düsseldorf Alle Teilnehmer des DFB-Pokal-Viertelfinales stehen fest. Als letzte Teams setzten sich am Mittwochabend Union Berlin gegen Hertha BSC sowie der SC Freiburg bei der TSG Hoffenheim durch.

Union lebt Herthas Traum

Berlins Hoffnungen auf ein Final-Heimspiel im DFB-Pokal ruhen auf Union. Der Bundesligist gewann am Mittwochabend das prestigereiche Achtelfinal-Derby beim Stadtrivalen Hertha BSC verdient mit 3:2 (1:0) und zog wie zuletzt in der Saison 2019/20 in die Runde der letzten Acht ein.

Im Viertelfinale stehen die Chancen auf ein Weiterkommen angesichts des Scheiterns vieler Favoriten gut. Hertha, das auch das zweite Saisonduell mit den Köpenickern verlor, ist die Zuschauerrolle beim Endspiel am 21. Mai im heimischen Olympiastadion dagegen wieder einmal vorzeitig sicher. Auch den Status der Nummer eins in Berlin haben die Blau-Weißen an die auch in der Liga enteilten Unioner abgegeben.