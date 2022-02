Europa League : So sehen Sie heute BVB gegen Glasgow live im TV

So sehen Sie heute BVB gegen Glasgow live im TV

Düsseldorf Borussia Dortmund kämpft in der Europa League gegen die Glasgow Rangers um das Weiterkommen und RB Leipzig will weiterhin im Wettbewerb bleiben. Wir zeigen, wo die Partien im TV laufen.

Die vergangenen Woche im Europapokal lief für die deutschen Mannschaften äußerst unrund. Der FC Bayern konnte in der Champions League gegen den FC Salzburg gerade so noch ein 1:1 retten, ähnlich erging es RB Leipzig in der Europa League gegen Real Sociedad San Sebastian. Borussia Dortmund erlebte im Heimspiel der Europa League hingegen ein 2:4-Debakel gegen die Glasgow Rangers.