Bayerns CL-Gegner : RB Salzburg meldet 15 Corona-Fälle

Salzburg Bayern Münchens Champions-League-Gegner RB Salzburg hat knapp zwei Wochen vor dem Achtelfinal-Rückspiel 15 Corona-Fälle „aus Mannschaft und Betreuerteam“ gemeldet. Die positiven Befunde hätten sich bei einer routinemäßigen Covid-19-Kontrolle ergeben, teilte der österreichische Fußballmeister am Mittwoch mit.

Einige Akteure würden an eher milden Symptomen leiden; alle befinden sich entsprechend den behördlichen Vorgaben in Quarantäne. „Aus diesem Grund wurden auch die heutigen beiden Trainingseinheiten abgesagt und durch Heimprogramm ersetzt. Zudem finden bei Mannschaft und Staff in den nächsten Tagen laufend weitere Testreihen statt“, hieß es in der Mitteilung.