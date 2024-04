Eine Woche nach Uefa-Sperre Bayern-Fans zünden vor dem Anpfiff Pyrotechnik

Bayern-Fans haben eine Woche nach dem Ausschluss beim Viertelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League in London zu Beginn des Rückspiels Pyrotechnik gezündet. Vor der Partie der Münchner gegen den FC Arsenal reagierten die Anhänger in der Allianz Arena so auch auf eine Strafe der Europäischen Fußball-Union Uefa, die in der Vorwoche im Emirates Stadion vollzogen worden war. Auch im Arsenal-Block war am Mittwochabend in München Pyrotechnik zu sehen.