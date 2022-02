Remis im Achtelfinal-Hinspiel : Vlahovic-Rekordtor reicht Juventus in Villarreal nicht

Juves Dusan Vlahovic im Zweikampf mit Raul Albiol vom FC Villarreal. Foto: AFP/JAVIER SORIANO

Villarreal Juventus Turin geht beim Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Villarreal durch Dusan Vlahovic bereits nach 33 Sekunden in Führung. Am Ende reicht es trotz des Blitztreffers aber nur zu einem Remis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Trotz des Rekordtors von 70-Millionen-Mann Dusan Vlahovic hat Juventus Turin eine ideale Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League verspielt. Der italienische Fußball-Topklub kam beim FC Villarreal nach Blitz-Führung nach 33 Sekunden über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus. Weil die Auswärtstorregel gekippt ist, benötigt Juventus im Rückspiel am 16. März im eigenen Stadion einen Sieg zum Weiterkommen.

Vlahovic, Ende Januar vom Serie-A-Rivalen AC Florenz verpflichtet, wurde kurz nach dem Anstoß von Danilo mit einem Steilpass freigespielt. Der 22 Jahre alte Angreifer zog gegen zwei Verteidiger direkt ab, sein Rechtsschuss fand den Weg ins lange Toreck. Schneller hatte in der Champions League noch kein Debütant getroffen. Die bisherige Bestmarke hielt 1990er-Weltmeister Andreas Möller, der 1995 für Borussia Dortmund nach 37 Sekunden getroffen hatte - gegen Juventus. Den Ausgleich erzielte Dani Parejo (66.) mit einer Direktabnahme.

Europa-League-Sieger Villarreal zeigte sich nach dem frühen Rückstand recht wenig beeindruckt, Giovani Lo Celso traf nach 13 Minuten den Außenpfosten. Juventus, das in den vergangenen beiden Spielzeiten im Achtelfinale gescheitert war, zeigte in der von Daniel Siebert (Berlin) geleiteten Partie zwar lange die reifere Leistung - die Defensive der Italiener schlief aber beim Ausgleichstreffer durch Parejo, der nach einem Pass aus den Halbfeld vollkommen frei vor Juve-Keeper Wojciech Szczesny stand.

Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Pedraza (79. Estupinan) - Capoue, Parejo - Chukwueze (90. Pino), Moreno (79. Trigueros) - Lo Celso, Danjuma (90. Dia). - Trainer: Emery

Turin: Szczesny - De Sciglio (87. Pellegrini), Danilo, de Ligt, Alex Sandro (46. Bonucci) - Locatelli (70. Arthur), Rabiot - Cuadrado, McKennie (81. Zakaria) - Vlahovic, Morata. - Trainer: Allegri

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Tore: 0:1 Vlahovic (1.), 1:1 Parejo (66.)

Zuschauer: 17.686

Gelbe Karten: Rulli (2) - Rabiot (2)

Torschüsse: 9:7

Ecken: 4:0

Zweikämpfe: 80:92

(dpa/sid/old)