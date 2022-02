Haaland nicht an Bord : BVB muss in Glasgow erneut auf seinen Torjäger verzichten

BVB muss in Glasgow erneut auf seinen Torjäger verzichten

Haaland nicht an Bord

Dortmund Borussia Dortmunds Personalsorgen reißen auch vor dem so wichtigen Zwischenrunden-Rückspiel in der Europa League bei den Glasgow Rangers nicht ab. Neben Stürmer Erling Haaland muss Trainer Marco Rose auch auf zwei Innenverteidiger verzichten.

Rückschlag für Borussia Dortmund: Topstürmer Erling Haaland ist am Mittwoch nicht mit der Mannschaft zum Rückspiel der Europa-League-Play-offs bei den Glasgow Rangers gereist. Die Sondermaschine EW1909 hob am Vormittag ohne den weiterhin angeschlagenen Norweger vom Dortmunder Flughafen ab.

Ohne Haaland, der mit Adduktorenproblemen seit Wochen ausfällt, hatte der BVB bereits das Hinspiel am vergangenen Donnerstag blamabel mit 2:4 verloren. Durch die Abschaffung der Auswärtstorregel reicht am Donnerstag (21 Uhr/RTL) allerdings jeder Sieg mit zwei Toren Unterschied, um im Ibrox Stadium in die Verlängerung zu kommen.