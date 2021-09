Bundesliga-Zusammenfassung : Köln lässt Punkte liegen - Wolfsburg gewinnt auch viertes Spiel

Schiedsrichter Harm Somers (M) schlichtet einen Streit zwischen Freiburgs Nico Schlotterbeck und Anthony Modeste und Florian Kainz. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Düsseldorf Der VfL Wolfsburg bleibt in der Bundesliga das Maß aller Dinge, fährt in Fürth den vierten Sieg im vierten Spiel ein. Ein Eigentor kurz vor dem Ende kostet den 1. FC Köln zwei Punkte. Der FSV Mainz 05 feiert einen Auswärtssieg.

SC Freiburg - 1. FC Köln 1:1 (0:1)

Der 1. FC Köln hat sich im Duell der Überraschungsteams beim SC Freiburg den nächsten Punkt gesichert. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart verspielte beim 1:1 (1:0) im Breisgau zwar in Unterzahl in der Schlussphase eine Führung, bestätigte dabei aber ihre starke Form - und darf nach dem Fast-Abstieg in der Vorsaison weiter auf eine sorgenfreie Spielzeit in der Bundesliga hoffen.

Nach einer ausgezeichneten ersten Halbzeit der Kölner und der verdienten Führung durch den wieder erstarkten Anthony Modeste (33.), rettete Rafael Czichos per Eigentor (89.) die Mannschaft von Christian Streich mit dem späten Ausgleich.

Freiburg bleibt durch den Punktgewinn in dieser Spielzeit zudem ungeschlagen. Nach dem knapp verhinderten Abstieg in der Vorsaison mischt der FC, bei dem Florian Kainz (74.) Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels sah, oben mit.

Union Berlin - FC Ausgburg 0:0 (0:0)

Der FC Augsburg kann weiterhin nicht gewinnen. Bei Union Berlin reichte es für das Team von Trainer Markus Weinzierl am Samstag trotz guter Chancen nur zu einem 0:0. Somit haben die bayerischen Schwaben nach nunmehr zwei Niederlagen und zwei Remis lediglich zwei Zähler auf dem Konto.

Für die Berliner bedeutete das Unentschieden die Fortführung ihrer Heimserie, seit 19 Partien sind sie zu Hause unbesiegt. Folglich mussten die Eisernen, die bei sechs Punkten stehen, auch in dieser Saison noch keine Pleite hinnehmen. Weiter geht es für sie am Donnerstag (18.45 Uhr) zum Auftakt der Conference-League-Gruppenphase bei Slavia Prag.

1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05 0:2 (0:1)

Der FSV Mainz 05 hat seinen überraschend guten Saisonstart durch einen weiteren Dreier veredelt. Die Rheinhessen gewannen am vierten Spieltag 2:0 (1:0) beim Südwest-Rivalen TSG Hoffenheim und haben dank des dritten Erfolgs in Folge bei den Kraichgauern neun Punkte auf dem Konto.

Jonathan Burkardt (21.) und der 80 Sekunden zuvor eingewechselte Neuzugang Marcus Ingvartsen (77.) trafen für den FSV. Die Hoffenheimer kassierten die erste Heimniederlage seit knapp einem halben Jahr. Auch damals hieß der Gegner Mainz.

Greuther Fürth - VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)

Viertes Spiel, vierter Sieg: Der VfL Wolfsburg bleibt Tabellenführer in der Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Mark van Bommel festigte ihre Position durch ein knappes, aber auch ungefährdetes 2:0 (1:0) bei Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth.

Das Kleeblatt blieb damit auch im 19. Versuch ohne Heimsieg in der Erstklassigkeit. Den 1:0-Treffer für die Gäste, die am Dienstag bei OSC Lille in die Champions League einsteigen, erzielte Lukas Nmecha (10.). Wout Weghorst (90.+1, Foulelfmeter) sorgte für den Endstand.

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 3:4 (2:1)

Borussia Dortmund hat seinem neuen Trainer Marco Rose zum 45. Geburtstag einen spektakulären Sieg geschenkt - die Defensive bleibt aber das große Sorgenkind. In einem Spiel mit offenem Visier setzte sich der BVB bei Bayer Leverkusen mit 4:3 (1:2) durch und zog in der Tabelle mit neun Punkten an der auch am Samstag starken Werkself (sieben) vorbei, die unter Gerardo Seoane erstmals verlor.

Torjäger Erling Haaland (37./77., Foulelfmeter), der frühere Leverkusener Julian Brandt (49.) und Raphael Guerreiro (71.) schossen den BVB im Duell der Champions-League-Anwärter vor 17.605 Zuschauern zum Erfolg. Haaland hat damit schon fünf Saisontore zu Buche stehen.

Bayer war durch den top aufgelegten Nationalspieler Florian Wirtz (9.), Tschechiens EM-Star Patrik Schick (45.+1) und Moussa Diaby (55.) dreimal in Führung gegangen.

(old/dpa/sid)