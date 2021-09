Wildes 4:3 : Haalands Elfmeter bringt Dortmund den Sieg gegen Bayer

Leverkusen Ein Spektakel wurde erwartet, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund haben es geliefert. In einem mitreißenden Spiel voller Höhepunkte setzt sich der BVB dank eines Elfmeters von Erling Haaland knapp durch.

In der dritten Minute versuchte es Moussa Diaby aus der Distanz – drüber. Wenige Augenblicke später köpfte Manuel Akanji nach Freistoß von Raphael Guerreiro auf das Tor von Lukas Hradecky, aber nicht platziert genug. Und dann kam Florian Wirtz, der die zu große Lücke zwischen Marin Pongracic und Akanji erkannte, ein paar Meter machte und dann mit der Pike eiskalt ins rechte untere Eck abschloss. So stand es nach knapp zehn Minuten 1:0 für Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Und das sollte erst der Anfang sein. Es war ein packendes West-Duell, das von Anfang an von Tempo, Dynamik und Technik lebte. Nach dem Schlusspfiff flimmerte eine 3:4 (2:1)-Niederlage der Werkself über die Videowände der BayArena.

Leverkusens Trainer Gerardo Seoane musste wegen der Länderspielreisen der beiden Südamerikaner Exequiel Palacios (Argentinien) und Charles Aránguiz (Chile) seine bislang bewährte Doppel-Sechs ersetzen, baute seine Startelf aber nur dezent um. Kerem Demirbay und Robert Andrich übernahmen den Job, davor spielte Florian Wirtz. Palacios war aber immerhin rechtzeitig zurück, um auf der Bank Platz zu nehmen. Seoanes Pendant Marco Rose beorderte den ehemaligen Leverkusener Julian Brandt für Donyell Malen in die Startelf. Zudem begann Marin Pongracic für den muskelverletzten Giovanni Reyna.

Brandt, der hin und wieder mit Pfiffen der Bayer-Fans bedacht wurde, verpasste die direkte Antwort auf den Rückstand, weil er nach einem Pass von Erling Haaland den Ball zwar an Hradecky vorbei, aber auch neben das Tor lupfte (11.). Es entwickelte sich auch im Anschluss ein munteres Hin und Her, bei dem gefühlt jeder Ballgewinn den nächsten Treffer hätte bedeuten könnten. Patrik Schick war nah am 2:0, doch das konnte Guerreiro mit einer beherzten Grätsche im eigenen Strafraum verhindern (19.).

Anschließend beruhigte sich das Geschehen ein wenig. Bayer verteidigte gut organisiert, suchte das Umschaltspiel und fand es auch immer wieder, Dortmund kam lange nicht über vielversprechende Ansätze hinaus, strahlte aber alleine schon wegen der individuellen Klasse in der Offensive Gefahr aus. Das nächste Ausrufezeichen setzte indes Andrich bei seinem Startelfdebüt, doch sein gewagtes Geschoss aus der Distanz verfehlte sein Ziel (31.).

Nach der kurzen, etwas ruhigeren Phase ging es dann aber doch wieder äußerst turbulent auf dem bestens gepflegten Rasen der BayArena zu. Thomas Meunier, der bis dahin nicht gut im Spiel war, hatte auf der rechten Seite viel Platz – großzügig gewährt von Leverkusens Mitchel Bakker – und nutzte ihn für eine Flanke auf Haaland, der zum Ausgleich köpfte (37.). Dass es aus Leverkusener Sicht nicht mit 1:2 sondern mit 2:1 in die Halbzeit ging, war zum einem dem Videoassistenten Guido Winkmann zu verdanken, der kurz danach den Treffer von Jude Bellingham aberkannte, weil in der Entstehung des Tors Mahmoud Dahoud Diaby foulte – Glück für Bayer (40.).

Kurz vor dem Pausenpfiff war es zum anderen Patrik Schick, der Leverkusen wieder in Front brachte. Der bis dahin schwache Brandt verlor den Ball an Demirbay, der an Wirtz weiterleitete, der wiederrum im Strafraum den Ball gerade noch zum tschechischen Torjäger spitzelte. Schicks platziertem Schuss hatte BVB-Keeper Gregor Kobel nichts entgegenzusetzen (45.+1).

Wer dachte, die Halbzeit würde den Spielfluss unterbrechen, sah sich getäuscht. Guerreiro verpasste nach Pass von Brandt knapp, kurz danach machte es der Blondschopf, der im Sommer 2019 von Leverkusen nach Dortmund wechselte, einfach selbst. Nach Pass von Haaland nahm er den Ball technisch einwandfrei mit, zog an Jonathan Tah vorbei und vollendete aus spitzem Winkel mit Wucht ins kurze Eck (49.). Bayers Antwort: Diaby traf nach einer Ecke den Ball nicht richtig, doch die eigentlich missglückte Aktion hielt den Franzosen nicht davon ab, aus 17 Metern erneut den Abschluss zu suchen – zur Überraschung der gesamten Dortmunder Hintermannschaft mit Erfolg (55.).

Es passte in die atemberaubende Dramaturgie des Nachmittags, dass Guerreiro mit einem herrlich verwandelten Freistoß das 3:3 makierte (71.). Doch auch das war nicht der Schlusspunkt, denn der Videoassistent schritt ein weiteres Mal ein – dieses Mal zu Bayers Nachteil. Weil Odilon Kossounou bei einem Gerangel im Strafraum Marco Reus mit der Hand im Gesicht erwischte, gab es dank der modernen Technik einen Elfmeter für Dortmund. Haaland ließ sich nicht lange bitten und verwandtelte sicher ins linke Eck (77.).