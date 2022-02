2:1 am Freitagabend : Hoffenheim schockt Stuttgart mit spätem Doppelschlag

Sinsheim Der VfB Stuttgart taumelt nach dem nächsten späten Schock weiter dem Abstieg entgegen. Die Schwaben verloren beim Europacup-Anwärter TSG Hoffenheim mit 1:2 und warten seit neun Spielen in der Fußball-Bundesliga auf einen Sieg.

Christoph Baumgartner hat dem VfB Stuttgart im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga mit einem späten Doppelpack den nächsten schweren Schlag versetzt. Mit dem 1:2 (0:0) beim Landesrivalen TSG 1899 Hoffenheim gab der VfB wieder einen Sieg aus der Hand. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo lag im Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga dank eines Treffers von Wataru Endo in der 58. Minute lange in Führung. Baumgartner sorgte in der 85. und 90. Minute aber noch dafür, dass die Schwaben nun seit bereits neun Spielen ohne einen Dreier sind. Damit bleibt der VfB Tabellenvorletzter und muss weiter fürchten, den nächsten Gang in die Zweitklassigkeit nach 2016 und 2019 antreten zu müssen.