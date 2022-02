HSV - Bremen : Nordderby wieder ein Spitzenspiel – aber nur in der 2. Liga

Nordderby wieder ein Spitzenspiel – aber nur in der 2. Liga

Hamburg Nach mehr als einem Jahrzehnt kommt es im Volksparkstadion zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen wieder zu einem Spitzenspiel - diesmal allerdings in der 2. Bundesliga.

Einst ging es um die Qualifikation für das Endspiel um den Uefa-Cup, den Sprung ins DFB-Pokalfinale oder zumindest um einen Platz in der Champions League. Ein Spitzenspiel ist das 156. Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auch mehr als ein Jahrzehnt später immer noch - allerdings lediglich in der 2. Bundesliga.