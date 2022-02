2. Liga kompakt : Paderborn holt in wilder Schlussphase ein 1:3 gegen Aue auf

Paderborn holt in wilder Schlussphase ein 1:3 gegen Aue auf

Herber Dämpfer für Ergebirge. Trotz 3:1 Führung verspielt das Team gegen den SC Paderborn kurz vor Schluss noch den ersten Sieg seit November. Hannover 96 hingegen befindet sich nach dem Erfolg gegen Kiel weiter im Aufwind.

Paderborn (SID) - Erzgebirge Aue hat im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga in der Schlussphase einen wichtigen Sieg verspielt und den ersten seit dem 20. November verpasst. Die Sachsen kamen am Freitag nur zu einem 3:3 (0:1) beim SC Paderborn - obwohl sie bis kurz vor Schluss in Führung lagen. Mit nun 16 Punkten sprang Aue vom letzten auf den vorletzten Platz. Neun Zähler fehlen Aue zum Relegationsplatz, im Laufe des 24. Spieltags könnte der Rückstand aber wieder anwachsen.