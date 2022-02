Diskussion um VAR und Schiri : Gladbach und Wolfsburg bewerten Aufreger-Szenen beim 2:2 unterschiedlich

Mönchengladbach Schiedsrichter Tobias Reichel und der Videobeweis standen beim 2:2 zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg mehrmals im Mittelpunkt. Nach Abpfiff wurde über drei Szenen besonders intensiv diskutiert. Die Beteiligten teilten aber in den wenigsten Punkten eine Meinung.

„Es tut mir leid. Ich habe nicht nachgedacht in diesem Moment“, sagte der Wolfsburger nach der Partie. „Er hat sich dafür entschuldigt. Das ist für mich völlig okay und ein Spiel, in dem viele Emotionen drin sind, weil beide Mannschaften in einer schwierigen Situation sind. Das gehört dazu“, sagte Sommer und zeigte sich damit ebenfalls versöhnlich.