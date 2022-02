Sechs Endspiele vor der Brust : Polanski kann mit Borussias U17 etwas Großes schaffen

Foto: Wiechmann, Dieter (dwi) 29 Bilder Borussias Debütanten aus dem Fohlenstall seit 2004

Mönchengladbach Borussias U17 steigt an diesem Wochenende wieder in den Pflichtspielbetrieb ein. In der B-Junioren-Bundesliga West hat das Team von Trainer Eugen Polanski die große Chance, etwas Historisches zu schaffen. Sechs Spiele stehen noch aus, das Ziel ist aber schon jetzt klar.