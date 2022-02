Bernd Rupp wird 80 : Gladbacher Aufstiegs- und Pokalheld feiert runden Geburtstag

Mönchengladbach Bernd Rupp, der am Donnerstag 80 Jahre alt wird, zählt zu den besten Stürmern, die je für Borussia gespielt haben. Eine Deutsche Meisterschaft mit Gladbach blieb ihm zwar verwehrt. Doch dafür hat er großen Anteil an zwei anderen denkwürdigen Erfolgen.

Wie wäre Borussias berühmtes DFB-Pokalfinale 1973 gegen den 1. FC Köln wohl ausgegangen, wenn Bernd Rupp nach gerade einmal einer Minute zum 1:0 getroffen hätte? Wäre es dann überhaupt zu Günter Netzers Selbsteinwechslung und seinem legendären Siegtreffer in der Verlängerung gekommen? Doch Rupp traf nicht, als er kurz nach dem Anpfiff in seiner unnachahmlichen Art durch die Kölner Abwehr stürmte und FC-Keeper Gerhard Welz überwand. Denn Bernd Cullmann eilte noch rechtzeitig zurück und kratzte den Ball von der Torlinie.

Rupp blieb ohne Finaltor, dafür feierte er an jenem 23. Juni 1973 den größten Triumph seiner Karriere: Der DFB-Pokalsieg mit den Gladbachern sollte der einzige Titel für den kleinen, wendigen Stürmer bleiben, der sich indes schon viele Jahre zuvor den Eintrag in die Chronik des Vereins gesichert hatte. Weswegen an diesem Donnerstag sicherlich viele Borussen gratulieren werden, da Bernd Rupp, geboren im mittelhessischen Burgsolms, seinen 80. Geburtstag feiert.

Mit 22 Jahren war der Angreifer im Sommer 1964 vom Amateurklub SV Wiesbaden zur Borussia gewechselt. Dort baute der neue Trainer Hennes Weisweiler gerade seine Fohlen-Elf auf, die sogleich durch die Regionalliga West stürmte. Rupp steuerte 23 Tore zur Meisterschaft in der zweithöchsten Spielklasse bei, es folgten vier Treffer in der Aufstiegsrunde, die Borussia mit dem erstmaligen Sprung in die Bundesliga beendete. Und Rupp traf auch in der Beletage des deutschen Fußballs verlässlich, in der ersten Spielzeit war er Borussias bester Torschütze, mit 16 Treffern lag er noch vor dem jungen Jupp Heynckes.