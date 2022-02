Noten-Check zum 0:6 : Leser strafen Borussen für Debakel in Dortmund ab

Leser strafen Borussen für Debakel in Dortmund ab

Interaktiv Mönchengladbach Die Einzelkritik der Borussia-Reporter am Sonntag zum 0:6 der Gladbacher in Dortmund lag im Schnitt bei einer 4,1, die Benotung der RP-Leser fiel noch um eine halbe Note schwächer aus. Vor allem vier Spieler kamen deutlich schlechter weg.

Schon die ersten 69 Minuten im Spiel bei Borussia Dortmund boten angesichts einiger vergebener Großchancen genügend Frustpotenzial für die Gladbacher Fans. Mit dem 0:3 in der 70. Minute und dem folgenden Zusammenbruch, der in eine 0:6-Klatsche mündete, wurde es für die Anhänger der niederrheinischen Borussia ein vollends verkorkster Wochenend-Ausklang. Entsprechend fällt auch die Bewertung der User aus, die wie gewohnt Noten für die Leistungen der Borussen vergeben konnten.

Und die ist nochmals um insgesamt eine halbe Note schlechter als die Gesamtnote, die sich aus den Bewertungen der Borussia-Reporter am Sonntagabend ergeben hat: Bei den Fans lag sie bei einer 4,6, bei den Reportern bei einer 4,1. Angesichts dieser Diskrepanz ist nicht verwunderlich, dass die Leser nur wenige Borussen besser bewertet haben als wir.

Dies ist nur bei zwei Spielern der Fall: Yann Sommer und Ramy Bensebaini . Torwart Sommer (RP-Note 4) erhielt bei den Lesern eine 3,66, was ziemlich genau einer 4+ entspricht. Linksverteidiger Bensebaini kommt bei den Lesern auf eine 4,65 (5+), während er von uns eine glatte 5 erhalten hatte.

Alle anderen Gladbacher kamen bei den Fans schlechter weg als bei unseren Reportern – wobei der Unterschied bei vier Profis besonders deutlich war. So erhielten Stefan Lainer und Jonas Hofmann , die wir als beste Gladbacher ausgemacht und jeweils mit einer glatten 3 benotet hatten, klar schlechtere Bewertungen, bei Hofmann war es eine 3,8, bei Lainer, der noch beim Stand von 0:2 ausgewechselt wurde, gar eine 4,5. Zudem wurde Breel Embolo im Schnitt mit einer 5,29 (RP-Note 4+) und Joker Marcus Thuram , der zu Beginn der zweiten Halbzeit gekommen war, gar mit einer 5,66 (RP: 4-) bewertet.

Die beiden Angreifer erhielten damit auch die schwächsten Durchschnittsnoten aller Gladbacher, ihnen folgen die beiden Innenverteidiger Marvin Friedrich (5,11) und Nico Elvedi (5,25), die in unserer Einzelkritik am Sonntag jeweils eine glatte 5 erhalten hatten. Wie bei den beiden Abwehrspielern waren die Durchschnittsnoten der Leser bei den übrigen Borussen fast alle leicht schlechter als die Beurteilungen der Reporter.

So tendierte Matthias Ginter (RP: 4-) mit einer 4,86 leicht Richtung glatter 5, während die Sechser Manu Koné und Florian Neuhaus (jeweils 4+) auf eine 4,1 beziehungsweise 4 kamen. Und Alassane Plea (4-) erhielt eine 4,59, was in etwa einer 5+ entspricht. Somit war Yann Sommer mit seiner 3,66 noch der Notenbeste im Leser-Votum – für ein „Befriedigend“ reichte das indes auch nicht mehr.