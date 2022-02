Aus Büroklammern und Holzstäbchen : Fußball-Fan baut Borussias Bökelberg-Stadion nach

Foto: Josip Marsic 11 Bilder So ist der Miniatur-Bökelberg entstanden

Mönchengladbach Josip Marsic baut Fußballstadien nach. Mit viel Liebe zum Detail und überwiegend recycelten Materialien hat er jetzt ein Modell des legendären Gladbacher Bökelbergs konstruiert. Was dahinter steckt, wie viele Arbeitsstunden er investiert hat und warum ihn Borussias altes Zuhause fasziniert.

„Bye Bye, Bökelberg“, steht auf der großen Anzeigetafel über der Nordkurve geschrieben. Die Uhr zeigt kurz vor halb vier am Nachmittag an und offenbar findet hier gleich ein Fußballspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem TSV 1860 München statt. Doch irgendetwas ist anders. Die Wellenbrecher, die auf der Stehplatztribüne dafür sorgen sollen, dass die tausenden Gladbach-Fans Halt finden, erinnern beim genaueren Hinsehen an Büroklammern. Und die Tribünen? Die sind aus Pappe gebaut.

„Der Bökelberg war eines meiner schwersten Projekte“, sagt Josip Marsic im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Kroate, der mittlerweile in München lebt, baut in seiner Freizeit Fußballstadien nach. Das Besondere: Die meisten Materialien dafür recycelt er. „Die Sachen finde ich meistens im Müll oder im Haushalt. Das einzige, was ich kaufe, sind Kunstrasen, Leim und Dekormoos.“ Vor wenigen Tagen ist der Bökelberg fertig geworden. Marsic schätzt, dass er in dieses Projekt rund 100 Arbeitsstunden investiert hat. „30 Prozent davon gingen allein für die Planung drauf, der Rest für die Bauzeit“, so Marsic.

Wie detailliert Marsic die Szenerie rund um den 22. Mai 2004 nachgestellt hat, als Borussias Heimspiel gegen die Münchner das letzte auf dem Bökelberg sein sollte, wird nicht nur beim Blick auf die Tribünen deutlich. Sogar die Banden rund um das Spielfeld sind originalgetreu mit den damaligen Sponsoren beschriftet, auch an die Kiosk-Häuschen oberhalb der Nordkurve hat Marsic gedacht. Ein Highlight des Bökelberg-Modells: die Flutlichtmasten, für die Holzstäbchen verwendet wurden, und die das ganze Stadion überragen.

Einen besonderen Bezug zu Borussia hat Marsic bislang nicht gehabt. Der 32-jährige drückt dem kroatischen Rekordmeister Dinamo Zagreb die Daumen. Warum hat er sich denn nun ausgerechnet für den Nachbau des Bökelbergs entschieden? „Ich habe den Bökelberg zufällig im Internet entdeckt, als ich nach Bildern für ein anderes Stadion gesucht habe“, sagt Marsic und verrät, dass er eine Vorliebe für ältere Stadien habe. „Deshalb gefallen mir solche Projekte besonders gut, weil ich damit ein Stück Geschichte wiederbelebe“, so Marsic, der auch schon das Berner Wankdorfstadion, in dem 1954 das Finale der Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Ungarn („Wunder von Bern“) stattfand, nachgebaut hat.

Der Bökelberg wurde ursprünglich im Jahr 1919 eröffnet, damals allerdings noch unter dem Namen „Westdeutsches Stadion“. In den Jahrzehnten danach wurde es einige Male umgebaut und renoviert, Borussia feierte in diesem Zuhause die größten Erfolge der Vereinsgeschichte. An jenem Samstag im Jahr 2004 schoss Arie van Lent das letzte Bundesligator auf dem Bökelberg.

„Ich habe nach Bildern von damals gesucht. Da das Stadion mittlerweile abgerissen ist, war es kompliziert, gute Bilder zu finden“, sagt Marsic. Eine besondere Herausforderung für ihn seien die Größenverhältnisse gewesen. „Manchmal finde ich Baupläne der Stadien, was die Planung erheblich erleichtert. Beim Bökelberg war das aber nicht der Fall“, so Marsic. Bei seinen Fußballstadien handelt es sich um Unikate, die er trotz einiger Angebote nicht verkaufen möchte. Natürlich hat er auch schon das Stadion seines Lieblingsklubs gebaut, demnächst könnte es in Zagreb sogar den Weg ins Vereinsmuseum finden.

Dass der gelernte Elektroingenieur, der seit sieben Jahren in München lebt, während der Corona-Pandemie überhaupt dazu kam, Stadien zu bauen, hat er einem Arbeitskollegen Levent zu verdanken. „Wir reden viel über Fußball, da war die Idee geboren“, sagt Marsic.