Borussias U23 : Vor allem eine Spielphase führt zur 0:2-Niederlage bei der U21 des 1. FC Köln

Foto: Wiechmann, Dieter (dwi) 29 Bilder Borussias Debütanten aus dem Fohlenstall seit 2004

Mönchengladbach Zum zweiten Mal in Folge musste Borussias U23 am Mittwoch in der Regionalliga eine Niederlage ohne eigenen Treffer hinnehmen. Beim 0:2 im vorgezogenen Meisterschaftsspiel in Köln ärgerte sich Gladbachs Trainer Heiko Vogel aber nicht nur über die Torlosigkeit.

Am Mittwochnachmittag hatte Borussias U23 im vom kommenden Wochenende vorgezogenen Regionalligaspiel bei der U21 des 1. FC Köln gehofft, Zählbares mit in den Borussia-Park nehmen zu können. Daraus wurde jedoch neuerlich nichts, denn das Team von Trainer Heiko Vogel unterlag in der Domstadt 0:2 (0:2). Schon früh hatte sich die Niederlage abgezeichnet.

Denn die Kölner erwischten den besseren Start, während die Borussen zehn Minuten lang nur hinterherliefen. Zwei Chancen ließ der FC zunächst noch aus, nach elf Minuten sorgte dann aber Ricardo-Oliver Henning für die Führung der Platzherren, nachdem Per Lockl einen Ball an der Strafraumgrenze nicht unter Kontrolle hatte bringen können. Erst danach waren die Borussen präsenter, störten die Kölner konsequenter im Spielaufbau und kamen auch selbst zu guten Möglichkeiten, die wohl beste hatte Mittelstürmer Semir Telalovic.

Doch auch das nächste Tor erzielten wieder die Kölner, und am Ende eines blitzsauber ausgespielten Konters, bei dem die Borussen immer einen halben Schritt zu spät waren, vollendete dann mit Thomas Kraus ausgerechnet ein guter alter Bekannter zum 2:0, der bis zum Sommer fünf Jahre lang für die Borussen als Torschütze, vor allem aber als Leitwolf fungiert hatte. „Wir haben oft zu viel Risiko genommen, sind dadurch in viele Eins-gegen-Eins-Situationen geraten, was ich so sicherlich nicht haben wollte“, erklärte Vogel das Problem der ersten 45 Minuten, speziell der Anfangsphase. „Es war schon grenzwertig, wie wir uns da teilweise verhalten haben.“

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 28 Bilder Hütter auf dem Videoturm und Polanski als Jantschke-Ersatz

Nach der Pause ging es vor den Toren dann noch ruhiger zu als im ersten Spielabschnitt. Köln tat mit der Führung im Rücken kaum noch etwas für das Spiel. Eine dicke Möglichkeit hatte Gladbach in der 55. Minute noch durch Telalovic, als zuvor Mika Schroers stark den Ball erobert und dem Angreifer in den Lauf gelegt hatte. Doch Keeper Jonas Urbig zeigte zum Gladbacher Leidwesen eine Glanzparade. „Wenn wir da den Anschlusstreffer machen, kann das Spiel natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen. So hatten wir zwar nach der Pause viel Kontrolle, dafür aber viel zu wenig Gefahr erzeugt“, sagte Vogel.

In der 87. Minute erhielten die Kölner dann noch einen Handelfmeter, den der zur Pause eingewechselte Justin Petermann aber weit über den Kasten von Jonas Kersken setzte. So blieb es beim 2:0 für die Gastgeber. „Auf den Abstand nach unter schaue ich gar nicht, das ist für mich hier und jetzt nicht das Thema. Aber das war jetzt unser zehntes Spiel, in dem wir kein Tor geschossen haben. Dann kannst Du eben auch nicht gewinnen“, legte der Coach noch einmal den Finger in die Wunde.