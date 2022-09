Noch keine Einigung laut Borussia : Eberl-Wechsel nach Leipzig „auf der Zielgeraden“, aber nicht durch

Mönchengladbach Borussia und RB Leipzig verhandeln weiterhin wegen des Transfers von Max Eberl zu den Sachsen. Eine Einigung steht noch aus, sie dürfte aber zeitnah zustande kommen.

Der so genannte „Deadline Day“ war am 1. September. Da endete die Periode für Spielertransfers in der Bundesliga. Für Borussia und RB Leipzig, die am Samstag noch sportliche Konkurrenten waren im Borussia-Park, gibt es aber einen weiteren, speziellen „Deadline Day“. Da geht es um die Wechsel des Managers Max Eberl vom Niederrhein nach Sachsen. Jenseits aller emotionalen Umstände der Geschichte sind beide Seiten in zielführenden Verhandlungen. Eine Einigung indes, von der schon die Rede ist, gibt es laut Borussia noch nicht.

„Es ist noch kein Vollzug zu vermelden. Die Gespräche laufen, wir sind auf der Zielgeraden“, sagte Geschäftsführer Markus Aretz am Montag in Gespräch mit unserer Redaktion und bestätigte damit noch einmal die Aussagen von Manager Roland Virkus vom Samstag. Auch RB-Boss Oliver Mintzlaff hatte eine Einigung in dieser Woche in Aussicht gestellt. „Es ist nicht mehr ganz so weit, wir sind auf der Zielgeraden. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen eine finale Entscheidung haben“, sagte Mintzlaff am Samstag bei „Sky“. „Wir gehen davon aus, dass wir eine Einigung erzielen.“ Er hatte gehofft, dass „wir Montag einen Schritt weiterkommen“. Den letzten Schritt gab es da aber noch nicht.

Es wird indes nicht mehr lange dauern, bis die Einigung durch ist und weißer Rauch aufsteigt in Gladbach und/oder Leipzig. Dann wäre die so viel diskutierte Causa Eberl geklärt. Es geht um die Ablösesumme, die RB zahlen muss oder will, sie dürfte zwischen fünf und zehn Millionen Euro liegen, inklusive der brachenüblichen Erfolgsboni vermutlich etwa in der Mitte.

Das Thema Eberl war beim 3:0 der Gladbacher im Bundesliga-Spiel ein großes Thema. Die unschönen Plakate der Fans werden seither in den sozialen Netzwerken rauf und runter diskutiert, der Wechsel ist unter anderem wegen Eberls früherer Einlassungen zu RB ein heißes Thema. Eberl hatte sich im Februar „erschöpft“, wie er selbst sagte, zurückgezogen, nun steht er kurz vor der Rückkehr. Einen sofortigen Einstieg hat Eberl wohl selbst abgelehnt. Mitte Dezember, heißt es, könnte es aber so weit sein. Kommt es kurzfristig zu einer Einigung zwischen beiden Bundesligisten, ist der Zeitpunkt realistisch.