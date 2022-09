Notencheck : Zwei Borussia-Profis teilen sich Platz eins

Interaktiv Mönchengladbach Die Leser haben die Frage nach dem „Spieler des Spiels“ beim 3:0 gegen RB Leipzig unabsichtlich diplomatisch gelöst: Zwei Borussen erhielten die beste Durchschnittsnote. Nach der Top-Leistung am Samstag war eine 2- bereits die schwächste Bewertung.

Christoph Kramer hätte den Spitzenplatz vermutlich unabhängig von der genauen Notengebung verdient gehabt, weil sein Auftritt als Zehner so außergewöhnlich war. Unsere Redaktion hat sich am Samstag nach dem 3:0 gegen RB Leipzig für Doppelpacker Jonas Hofmann entschieden, die Leser lösten die Fragen unabsichtlich diplomatisch – und kürten beide mit einer 1,28 zum „Spieler des Spiels“. Insgesamt fiel der Notenschnitt hervorragend aus: Unsere Redaktion sah die Leistung mit einer 1,76 noch einen Tick positiver als die Leser (1,8), beides entspricht einer 2+.

Bei welchen Spielern herrschte Einigkeit? Die Quote aus dem Freiburg-Spiel erreichen wir in diesem Notencheck nicht ganz. Aber immerhin fünf Spieler sind von beiden Fraktionen gleich bewertet worden, Manu Koné sogar erneut bis auf die Nachkommastellen (2,00). Auch die Leistung seiner beiden Mittelfeld-Kollegen war offenbar problemlos zu beurteilen. Julian Weigls 1,97 konnte sich ebenso sehen lassen, übertroffen wurde sie wie gesagt von Kramers 1,28. Kapitän Lars Stindl war mit einer 2,09 in den Augen der Leser schon der drittschwächste Borusse, so hoch war das Niveau gegen Leipzig. Auch von uns bekam er eine glatte 2. Bleibt noch Ramy Bensebaini, der mit einer 1,46 (1-) auf dem Treppchen landete.