Borussias Anordnung : Das System wechseln, die Identität aber nicht verlieren

Mönchengladbach Julian Weigl hatte ein starkes Startelf-Debüt, Christoph Kramer spielt eine ausgezeichnete Saison. Ist Nico Elvedi zurück, muss Trainer Daniel Farke wohl basteln, um beide zu berücksichtigen. Doch das widerspricht nicht seinem Prinzip.

Eine Frage, die Farke indes beantworten muss, zumindest in der bisherigen Systemversion: Weigl oder Kramer? Der von Benfica Lissabon Entliehene spielte stark bei seinem Startelf-Debüt in Freiburg, Kramer ist gut schon in der gesamten Saison. Einen der beiden rauszulassen scheint schwierig. Im Breisgau war Kramers Versetzung in die Innenverteidigung die Lösung, nun ist aber Nico Elvedi wieder da. Was also tun mit Weigl und Kramer?