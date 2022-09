Routinier ungewohnt unterwegs : Gladbach-Zehner Kramer überzeugte nicht nur Matthäus

Foto: dpa/Federico Gambarini 18 Bilder Borussia - RB Leipzig: die Fohlen in der Einzelkritik

Mönchengladbach Christoph Kramer hat bei Borussias 3:0 gegen RB Leipzig eine überragende Vorstellung als Zehner geboten. Der Schachzug des Trainers Daniel Farke mit einem neu formierten Mittelfeld ging voll auf. Wie Kramer seine Rolle interpretierte und was zum perfekten Abend noch fehlte.

Christoph Kramer blieb in seinen Bemühungen erfolglos. Mehrmals gestikulierte er bei Gladbacher Kontern in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig wild mit den Armen, um seinen Mitspielern zu signalisieren, wie frei er stand. Doch er wurde regelmäßig übersehen. „Sollte ich diese Position noch häufiger spielen, hoffe ich, dass meine Mitspieler dann mehr Vertrauen in meine Abschlussqualitäten haben“, sagte Kramer, dem Sky-Experte Lothar Matthäus am Samstagabend ein Tor auf jeden Fall zugetraut hätte. Kramer habe nahe an der Perfektion und ähnlich wie Thomas Müller bei den Bayern gespielt, lobte Matthäus.

Dabei agierte Kramer beim 3:0-Erfolg gegen RB Leipzig, seinem 250. Pflichtspieleinsatz für Borussia, auf einer ungewohnten Position. Der Sechser, der vor Wochenfrist in Freiburg noch in der Innenverteidigung hatte aushelfen müssen, lief nun als verkappter Zehner auf und vertrat damit seinen verletzten Kumpel Florian Neuhaus in einer derart offensiven Position, wie man es bei Kramer selten zuvor gesehen hatte.

„Ich habe ihn gefragt, wann er das letzte Mal diese Position gespielt hat. Da sagte Chris: im WM-Finale 2014. Das fand ich eine coole Antwort“, verriet Borussias Trainer Daniel Farke, der sein zentrales Mittelfeld notgedrungen hatte umstellen müssen, sich aber für eine überraschende Variante entschied. Während Julian Weigl und Manu Koné auf ihren angestammten Positionen als defensiver und offensiver Part der Doppelsechs agieren sollten, war Kramer in der Arbeit gegen den Ball zusammen mit Thuram erster Anläufer der Leipziger Aufbauspieler und bei eigenem Ballbesitz ein Freigeist, der überall auftauchte. Ein Schachzug, der aufging: Gladbach dominierte das Mittelfeld eindeutig.

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 37 Bilder Die besten Sprüche von Gladbachs Christoph Kramer

„Dass ich die Rolle nicht wie eine klassische zweite Spitze interpretiere, ist klar. Aber ich habe schon meine Stärken im Anlaufen, deswegen war das schon der Plan“, erklärte Kramer. Und wenn Gladbach angriff, hatte der Routinier ungewohnte Freiheiten. „Natürlich musste ich da meine Position erst finden, das ist aber schnell gelungen“, sagte Kramer, der mal im Zentrum neben Thuram auftauchte, häufig aber auch auf den Flügel auswich und von dort Chancen herausspielte.

So bediente er einmal Ramy Bensebaini mustergültig, dessen Volleyabnahme flog indes über das Tor. Er möge solche Herausforderungen und habe totalen Spaß daran, mehrere Positionen zu spielen, fügte Kramer hinzu. 12,7 Kilometer legte Kramer gegen Leipzig zurück – mehr als jeder andere Spieler auf dem Feld. „Das, was ich letzte Woche als Innenverteidiger an Kilometern eingespart habe, habe ich heute draufgepackt. Jetzt bin ich wieder im Soll“, scherzte Kramer.

Binnen 14 Tagen ist er nun vertikal einmal fast komplett über alle zentralen Positionen rotiert. „Diese Flexibilität zu zeigen, war schon herausragend. Chris hat heute einen sehr guten Job gemacht“, lobte Farke. Mit seinem Dreiermittelfeld wollte der Coach eine hohe Ballsicherheit im Zentrum haben, da Leipzig vor allem im Umschalten große Qualitäten habe. „Ich bin sehr zufrieden mit meinem Mittelfeld. Zudem war Chris für die Organisation unseres Pressings sehr wichtig“, sagte Farke.

Der so Gelobte konnte dann auch benennen, was das Erfolgsgeheimnis gegen Leipzig war. „Wir hatten in der ersten Halbzeit einen super Ballbesitz und haben Leipzig laufen lassen. Das gibt dem Spiel dann eine Richtung, nach einer gewissen Zeit wird da jeder Gegner fehleranfällig“, sagte der 31-Jährige. So habe Borussia auch interessante Ballgewinne im Pressing gehabt. Der Schlüssel zum Erfolg war indes das gute Ballbesitzspiel. „Mit den Spielertypen, die wir haben, ist das meiner Meinung nach auch alternativlos. Wir haben viele Spieler, die den Ball haben wollen und wissen, wann der Ball wo hingehört. Das muss man einfach ausnutzen“, sagte Kramer.