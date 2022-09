Im Borussia-Park gegen Leipzig : Plakat-Botschaften für Eberl - Pfiffe und Gesänge gegen Rose

Borussias Nordkurve mit einem Banner gegen Max Eberl Foto: Rheinische Post/RP

Mönchengladbach 19 Minuten lang Trillerpfeifen-Lärm bei Leipziger Ballbesitz, danach viel Unterstützung fürs Team, aber auch eindeutige Botschaften gegen Ex-Manager Max Eberl: So reagierten Borussias Fans in der ersten Halbzeit gegen Leipzig. Ex-Trainer Marco Rose kam glimpflicher davon.

Marco Rose mied zunächst den Innenraum des Borussia-Parks. Das Vorab-Interview für den Rechteinhaber „Sky“ gab der Ex-Gladbach-Coach in der Mixed Zone des Stadions, sodass vor dem Spiel nur die Spieler RB Leipzigs ein Pfeifkonzert der Borussia-Fans über sich ergehen lassen mussten.

„Keine Akzeptanz für RB!“, stand auf dem ersten Plakat, das die Ultras am Zaun der Nordkurve angebracht hatten. Es war das erste Zeichen des Protests gegen das ungeliebte „Konstrukt“ aus Sachsen, das sich dank der Investoren-Millionen aus Österreich in Windeseile in der Spitzengruppe der Bundesliga etablieren konnte.

Protest gegen RB hatte es auch in der Vorjahren immer gegeben, nun erhielt die Antipathie jedoch zusätzliche Nahrung durch das Engagements Roses in seiner Heimatstadt Leipzig – und durch den nahenden Einstieg Max Eberls bei RB. Rose hatte anderthalb erfolgreiche Jahre bei der Borussia, ehe er im Februar 2021 bekanntgab, seine Ausstiegsklausel zu ziehen und zur Dortmunder Borussia zu wechseln. Eberl hatte derweil im vergangenen Januar seinen Manager-Posten in Gladbach niedergelegt. Er sei erschöpft und benötige Abstand vom Fußballgeschäft, sagte er damals.

Nun ist Eberl wieder bereit für die Bundesliga – was in Gladbach eine deutliche Reaktion des FPMG Supporters Club auslöste. Das Fanprojekt veröffentlichte unter der Woche einen Offenen Brief an Eberl, in dem der Ex-Manager hart angegangen wurde. Die Rede war unter anderem von einem „Schauspiel“ bei seiner Rückzugs-Pressekonferenz. Das alles erhitzte die Gemüter zusätzlich vor der zweiten Rückkehr Roses in den Borussia-Park.

Und wie schon vor einem Jahr, als er mit Borussia Dortmund 0:1 in Gladbach verlor, wurde Rose mit einem gellenden Pfeifkonzert begrüßt, als er Arm in Arm mit seinem Gegenüber Daniel Farke das Stadioninnere betrat. Als das Spiel lief, musste sich Leipzigs Trainer auch einige unschöne Gesänge gefallen lassen. Ansonsten konzentrierten sich Borussias Fans jedoch darauf, die eigene Mannschaft anzufeuern – solange sie selbst den Ball hatte.

War RB Leipzig jedoch in Ballbesitz – und das war nach 45 Sekunden durch Torwart Peter Gulacsi der Fall – machten die Fans mit Trillerpfeifen einen ohrenbetäubenden Lärm, der sicherlich jeden Zuschauer ohne Leipzig-Sympathie einen hohen Gladbacher Ballbesitz-Anteil herbeisehnen ließ. Früh konnten die Borussen indes auch einmal ihre Trillerpfeifen vergessen, als Jonas Hofmann in der zehnten Spielminute das 1:0 für Gladbach erzielte.

Nach 19 Minuten endete diese Form des Protest – angelehnt an Borussias Gründungsjahr 1900. Auch das Banner verschwand nun vom Zaun, stattdessen gab es Konfetti, Fahnen und Fängesänge. Fortan stand die Unterstützung der eigenen Mannschaft im Fokus – dafür hatten die Fans nun eindeutige Botschaften für Max Eberl. In kurzen Abständen zeigten sie Banner, mit denen sie den 48-Jährigen hart angingen.