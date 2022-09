Borussias Aufgabe am Samstag : Warum „Gift und Galle“ alleine nicht reichen werden gegen RB Leipzig

Foto: imago images/Team 2/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de 15 Bilder Das sind Borussias größte Angstgegner

Mönchengladbach Borussia benötigt gegen RB Leipzig eine gesunde Aggressivität und ein gutes Zweikampfverhalten, um das Topteam besiegen zu können. In der vergangenen Saison klappte das daheim. Indes betont Daniel Farke, dass es noch mehr braucht, um am Samstag erfolgreich zu sein. Was Gladbachs Trainer sehen will.