Glückliche Borussen nach 3:1 : Farke feiert „Tore fürs Poesiealbum“ gegen Stuttgart

Mönchengladbach Gladbach hat sich mit dem 3:1 gegen Stuttgart in eine gute Position für den Endspurt vor der WM-Pause gebracht. Trainer Daniel Farke hob die Schönheit der Tore hervor, seine Spieler lobten die Spielfreude – mussten aber auch erklären, warum Borussia zwischenzeitlich wackelte.

Christoph Kramer und Jonas Hofmann hatten nach dem Abpfiff kaum Gelegenheit, sich abzusprechen. Beide rückten jedoch dasselbe Wort in den Mittelpunkt ihrer Analyse – Spielfreude. „Wenn man Tore schießt, sieht es schnell nach Spielfreude aus, weil der Fuß sicherer wird“, sagte Kramer und erinnerte an die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt, als genau das Gegenteil eingetreten war. „Heute ist uns ein frühes Tor gelungen, ein zweites. Dann können wir eigentlich das dritte machen, damit komplett Ruhe ist. Aber nach dem 1:2 hat man auch gesehen, wie die Spielfreude abhandenkommt.“

Hofmann selbst betätigte sich mit seinem Treffer zum 1:0 in der vierten Minute als Botschafter der Spielfreude. „Spann nach unten gedrückt und ab ins Tor – so kann man starten“, sagte der 30-Jährige, der nach zwei Spielen Pause sein Comeback feierte. „Auch das zweite Tor hat gezeigt, zu was wir imstande sind. Wir sind eine Mannschaft, die eine hohe Spielfreude und Spielintelligenz hat. Ich würde mir wünschen, dass wir es häufiger abrufen“, betonte Hofmann.

Das führte zu der Frage, was in den Phasen des Spiels los war, in denen Borussia den Sieg zu verspielen drohte. „Es gibt auch einen Gegner, auf den du reagieren und immer wieder intuitiv entscheiden musst. Da wir Menschen sind, trifft man auch mal eine falsche Entscheidung“, so Hofmann. In Kramers Augen „alles ganz krasse Kopfsache“: „Wenn du solche 30 Minuten spielst und den Anschlusstreffer kassierst, denkst du dir: Was ist denn hier schon wieder los? Dann funktionieren zwei, drei Dinge nicht, das Publikum wird unruhig. Das musst du aushalten, aber es ist alles erklärbar“, sagte der 31-Jährige, der erstmals von Beginn an die Kapitänsbinde bei Borussia trug.

Kurz vor dem Ende steuerte das Spiel, obwohl Gladbach sich zwischenzeitlich gefangen und wenig zugelassen hatte, auf einen Kipp-Punkt zu. Doch Tobias Sippel rettete gegen Serhou Guirassy mit einer starken Beinabwehr aus kurzer Distanz. „Für einen Torwart ist es nie gut, wenn du in der Kritik stehst nach dem einen oder anderen Fehler“, sagte Hofmann und meinte damit vor allem Sippels Patzer gegen Union Berlin, der beim 1:2 für das 1:1 sorgte. „Heute hat man gesehen, dass er mental sehr stark ist. Er hat uns den Sieg gerettet.“

Trainer Daniel Farke war nach dem Abpfiff direkt zu Sippel gegangen und dennoch erst der dritte Gratulant. Torwarttrainer Fabian Otte war auf seinen Schützling zugestürmt, genau wie Ersatzkeeper Jan Olschowsky. Eine „Monsterparade“ sei das gewesen, sagte Farke. „Ich habe viele, viele gute Leistungen gesehen. Ich will es auch nicht verpassen, meine alten Recken zu loben, für die ich eine große Wertschätzung habe. Tony Jantschke haben wir nach einer Ewigkeit aufs Feld geschickt, er hat top abgeliefert“, so der Trainer. Und dann war da natürlich Patrick Herrmann, der mit dem 3:1 in der Nachspielzeit die letzten Zweifel wegwischte und den Borussia-Park explodieren ließ. Für die ersten beiden Treffer durch Hofmann und Marcus Thuram, jeweils vorbereitet von Alassane Plea, fand Farke Superlative: „Wir haben zwei Tore erzielt, die du dir ins Poesiealbum für Ballbesitzfußball hängen kannst von der Spieleröffnung bis zum Abschluss.“

