Nun Heimspiel gegen Lippstadt : Borussias U23 nutzt eine Stärke gerade sehr gut aus

Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 31 Bilder Borussias Eigengewächse aus dem Fohlenstall

Mönchengladbach Vergangene Woche siegte Borussias U23 beim 1. FC Köln nicht zuletzt dank seiner Joker – aber ohne Unterstützung von den Profis. Letzteres könnte sich nun gegen Lippstadt wieder ändern. Was Trainer Eugen Polanski zur Breite im Kader und zu schwierigen Personalentscheidungen sagt.

Dass Borussias U23 richtig viel Qualität von der Bank bringen kann, stellte sie zuletzt am vergangenen Wochenende beim kleinen Derby gegen die Reserve des 1. FC Köln unter Beweis. Lange Zeit stand es in Köln 0:0, bis der kurz zuvor eingewechselte Jacob Italiano im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Toptorjäger Semir Telalovic vollstreckte vom Punkt. Für den 2:0-Endstand sorgte ebenfalls ein Joker: Phil Beckhoff wurde in der 72. Minute eingewechselt und traf in der Nachspielzeit per direktem Freistoß.

„Wir haben vorne sehr viel Qualität. Was die Startaufstellung und den Kaderplatz angeht, ist es deshalb immer sehr eng. Ich habe immer betont, dass Einwechslungen als Einwechslung gewertet werden sollen und nicht als Auswechslung. Umso schöner ist es, wenn es in einem Spiel so klappt“, sagt Trainer Eugen Polanski.

Gerade dass Italiano nach längerer Verletzungs- und Krankheitspause immer mehr in Fahrt kommt, freut den 36-jährigen Cheftrainer: „Dass er gut trainiert hat, hat mich nicht überrascht – wie schnell er die Leistung auch auf den Platz bringt, das schon. Jetzt nutzen wir den Moment, dass er gut drauf ist, und man sieht, dass seine Qualitäten auf den Platz gehören.“

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 12 Bilder Borussias U23-Trainer seit 2000

Häufig bekam das Nachwuchsteam in dieser Saison schon Unterstützung aus dem Bundesligakader. Das war am vergangenen Wochenende nicht der Fall. Dass Borussia trotzdem gewonnen hat und Polanski noch so viel Qualität reinbringen konnte, spricht für die Breite des Kaders. „Es ist nicht so, dass wir nur Punkte holen können, wenn Lizenzspieler dabei sind. Das freut mich in erster Linie für die Mannschaft. Die Spieler haben sich dafür belohnt, in den letzten Spielen Schritte gemacht zu haben“, sagt Polanski und fügt an: „Wenn keine Spieler runterkommen, sind viele oben dabei. Das ist gut.“

Polanski hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass es zum Aufgabenbereich der U23 gehört, jungen Profis Spielzeit zu geben. So könnte es auch in den kommenden Wochen wieder sein. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass andere Spieler ihren Platz wieder räumen müssen. „Wenn man es ganz extrem sieht, muss man sagen, dass die Plätze eingenommen werden. Positiv kann man aber auch sagen, dass man seine eigene Leistung steigern muss“, sagt Polanski, der sich als ehemaliger Profi in die Spieler hineinversetzen kann: „Ich verstehe schon, dass es manchmal schwierig ist, die Entscheidung zu akzeptieren.“

Ob es am Samstag (14 Uhr), wenn es daheim gegen den SV Lippstadt 08 geht, wieder Unterstützung aus der ersten Mannschaft gibt, steht indes noch nicht fest. Schließlich wartet auf die Mannschaft von Daniel Farke ein strammes Programm mit drei Spielen in acht Tagen, bevor es dann in die WM-Pause geht. „Wir müssen schauen, ob überhaupt jemand runterkommt“, sagt Polanski.