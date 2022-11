Borussias Vorbereitung auf Stuttgart : Farke hofft auf die Rückkehr eines Stammspielers

Mönchengladbach Borussias Trainer Daniel Farke hat zum Beginn der kurzen Vorbereitung auf das Spiel gegen den VfB Stuttgart zwei Trainings-Rückkehrer begrüßt. Zudem durfte sich ein Offensivspieler erstmals bei den Profis präsentieren. Dagegen droht ein anderer Stammspieler auszufallen.

Der U23-Stürmer war aber nicht die einzige spannende Personalie zu Beginn der kurzen Vorbereitung auf das Stuttgart-Spiel. So trainierte Jonas Hofmann zwei Wochen nach seiner in Darmstadt erlittenen Schultereckgelenksprengung wieder mit dem Team. „Für ihn war es eine gute Einheit, weil wir heute nicht so zweikampfintensiv gearbeitet haben. Insgesamt sah es gut aus, wenn es morgen im Abschlusstraining auch so klappt, ist er sicher wieder ein Thema für den Kader“, sagte Farke.