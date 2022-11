Borussias Personal gegen Stuttgart : Kramer könnte wieder weit hinten gebraucht werden

Foto: dpa/Andreas Gora 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Stuttgart aussehen

Mönchengladbach Während Trainer Daniel Farke im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart auf zwei zuletzt fragliche Leistungsträger setzen kann, ist noch der Einsatz eines Stammverteidigers fraglich. Das wiederum könnte Auswirkungen auf das Aufgabengebiet von Christoph Kramer haben.

In der Regel hatte Daniel Farke zuletzt auf den Pressekonferenzen vor dem jeweiligen Spiel eher schlechte Nachrichten im Gepäck, wenn es um sein zur Verfügung stehendes Personal ging. Das war nun vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr/Dazn) ein wenig anders – auch wenn es nicht nur gute Nachrichten gab.

„Es sieht schon etwas besser aus als noch am vergangenen Sonntag in Berlin, als wir in der Schlussphase auch noch Ramy Bensebaini auswechseln mussten“, sagte Borussias Trainer. Der Algerier war umgeknickt, hatte sich dabei aber keine Bänderverletzung zugezogen. „Er hat an den ersten Tagen reduziert trainiert, konnte aber das Abschlusstraining voll absolvieren“, gab Farke beim Linksverteidiger Entwarnung.

Ebenfalls im Kader kann wieder Jonas Hofmann sein, der zwei Wochen mit einer Schultereckgelenksprengung hatte zusehen müssen. „Er ist wieder im Teamtraining und hat nicht so viel verpasst, wie wir das anfangs befürchten mussten“, sagte Farke. Insofern dürfte Hofmann auch direkt wieder für die Startformation ein Thema sein, womit Nathan Ngoumou wieder aus der ersten Elf rotieren würde. Sein Coach ist allerdings zufrieden mit der Entwicklung des jungen Franzosen: „Er passt sich den Erfordernissen der Bundesliga immer mehr an und wächst von Woche zu Woche. Er zeigt gute Ansätze, kann aber sicher mit mehr Punch seine Schnelligkeit noch besser nutzen. Aber das ist ein Prozess.“

Foto: Dirk Päffgen 22 Bilder U23-Torjäger Telalovic trainiert bei Borussias Profis mit

Während Hofmanns Rückkehr in die Anfangsformation wahrscheinlich ist, kehrt Manu Koné ganz sicher zurück. Der Sechser war in Berlin gelbgesperrt und darf seine Power nun wieder gegen Stuttgart einbringen. Angesichts dieser erfreulichen Personalien könnte sich für Farke nach längerer Zeit mal wieder die Luxussituation ergeben, einen Christoph Kramer oder Lars Stindl auf zentralen Positionen noch in der Hinterhand zu haben. Das indes kann sich auch schnell wieder erledigen, sollte Nico Elvedi ausfallen.

Der Innenverteidiger hatte das Training am Mittwoch erkrankt verpasst, am Donnerstag absolvierte er im Kraftraum zumindest wieder eine individuelle Einheit. „Hinter ihm steht noch ein Fragezeichen. Wir werden am Freitagmorgen noch eine kurze Abschlusseinheit absolvieren und müssen deshalb eine späte Entscheidung treffen“, sagte Farke. Sollte es für Elvedi nicht reichen, wird Kramers Flexibilität in der Abwehrzentrale wieder gefragt sein. Dort hatte der etatmäßige Sechser bereits ausgeholfen, als Ko Itakura und Elvedi einmal gleichzeitig ausgefallen waren – beim 0:0 in Freiburg. Noch hofft Farke indes, dass Elvedi rechtzeitig fit wird. Bei zwei Teamkollegen des Abwehrspieler hat es aber nicht für das Stuttgart-Spiel gereicht.