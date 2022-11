Vor Stuttgart und Bochum : Abstand halten ist für Borussia das Gebot der kommenden Tage

Mönchengladbach Erst Stuttgart, dann Bochum: Borussia bekommt es nun mit Klubs aus dem unteren Tabellendrittel zu tun. Auf diese Teams muss Gladbach den Abstand wahren, will es eine stabile Saison ohne Abstiegssorgen spielen. Der Ausbau einer bislang guten Bilanz wäre dabei sehr hilfreich.

Eine stabile Saison zu spielen und den eingeleiteten Umbruch weiterzuführen: Das ist Borussias wichtigstes Ziel für 2022/2023. Dass dabei möglichst wieder ein einstelliger Tabellenplatz herausspringen soll, womit die Chance verbunden wäre, im Kampf um die internationalen Plätze ein Wörtchen mitzureden, ist in dieser Zielsetzung inbegriffen. Nüchtern betrachtet, liegt Borussia auf diesem Weg nach zwölf Spieltagen halbwegs im Soll – mit einer ausgeglichenen Bilanz von je vier Siegen, Unentschieden und Niederlagen ist die obere Tabellenhälfte zwei Punkte entfernt. Wenn da nur die vergangenen zwei Wochen nicht gewesen wären.

Dem 1:2 im Pokal bei Zweitligist Darmstadt folgten in der Bundesliga erstmals unter Daniel Farke zwei Niederlagen in Folge – der erste Dämpfer nach einem guten Saisonstart, der zugleich Erinnerungen an die vergangene Saison hervorruft: Damals sorgte zum Ende der Hinrunde eine Niederlagenserie dafür, dass sich große Verunsicherung breitmachte und sich die Gladbacher in der Folge eine Zeit lang intensiver mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen mussten.

Das soll nun unbedingt vermieden werden, womit gerade den beiden kommenden Aufgaben in der Bundesliga eine große Bedeutung zukommt: Gegen den VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr) und beim VfL Bochum am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) geht es darum, Abstand zu halten zur Konkurrenz im unteren Tabellendrittel. Ehe nach dem 15. Spieltag die WM-bedingte, verfrühte Winterpause kommt, hat Borussia dann noch die Dortmunder zu Gast – der einzige Gegner aus der oberen Tabellenhälfte, der Gladbach noch fehlt.

Beim Blick auf das aktuelle Klassement der Bundesliga fällt auf, dass es Borussia bislang überwiegend mit den besser gestarteten Mannschaften zu tun bekommen hat. Und gegen jene, die sich in der unteren Hälfte angesiedelt haben, hielt sie sich schadlos: In vier Spielen gab es zwei Siege und zwei Unentschieden – das macht im Schnitt zwei Punkte pro Spiel. Acht Zähler sind auch die Ausbeute aus den Duellen mit den Teams aus der oberen Tabellenhälfte, indes hat es gegen sie schon acht Partien gegeben, macht einen Punkt pro Spiel. Würden die Borussen den Schnitt bis zum Ende der Hinrunde halten, kämen sie auf 25 Punkte – was eine gute Ausgangslage für die Rückrunde wäre.

Bei dieser Rechnung kommt Gladbach aktuell zugute, dass der 1. FC Köln, den die Borussen 5:2 schlugen, als Tabellenzehnter hinter dem FSV Mainz 05 liegt, gegen den Borussia daheim 0:1 verlor. Doch festzuhalten ist auf jeden Fall, dass es bis zum Hinrundenende mehrheitlich gegen aktuelle Kellerkinder der Liga geht. Die Spiele gegen Bayer Leverkusen und beim FC Augsburg liegen allerdings noch in weiter Ferne, da sie aufgrund der WM-Pause erst Ende Januar ausgetragen werden. Dass Leverkusen dann immer noch derart mit der eigenen Form zu kämpfen hat, ist keineswegs sicher, eigentlich zählt Bayer zu den Kandidaten für einen Champions-League-Rang.