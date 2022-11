„Beschränkte Möglichkeiten“ : Was Virkus zu Gosens, Sommer und Kramer sagt

Was Virkus zu Gosens, Sommer und Kramer sagt

Robin Gosens. Foto: AFP or licensors/JOSEP LAGO

Mönchengladbach Borussias Manager Roland Virkus hat sich vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart zu den Transfergerüchten um den deutschen Nationalspieler Robin Gosens und den laufenden Vertragsverhandlungen mit Torwart Yann Sommer und Christoph Kramer geäußert.

Nach dem unglücklichen Auftritt von Tobias Sippel beim 1:2 in Berlin war das Thema Sommer-Vertrag nochmal explizit hochgekocht, doch im Grunde ist der Stand wie zuvor: Gladbach wartet auf Sommer. „Dass es kurz davorsteht, kann ich nicht sagen“, gab Virkus zu.

„Yann hat ein spezielles Profil, das macht ihn besonders, wenn man ein Ballbesitzteam ist“, sagte Virkus. Das jedoch wissen auch andere Klubs, weswegen es wohl auch Optionen gibt für den Schweizer, der am Freitag gegen den VfB Stuttgart noch fehlen wird wegen seiner Sprunggelenkverletzung. „Yann gehört zu den besten Torhütern in der Bundesliga, ist international absolute Spitze. Da ist doch logisch, dass er auf dem Markt Interesse geweckt hat“, sagte Virkus.

Einer, mit dem Borussia ebenfalls über die Ausweitung seines Vertrages spricht, ist hingegen dabei: Christoph Kramer . Der hatte zuletzt von „guten Gesprächen“ mit dem Klub berichtet und wähnte sich auf der „Zielgeraden“, was den neuen Kontrakt angeht. Ganz so nah dran ist es wohl noch nicht, wie Virkus zugab: „Wir haben die Ziellinie noch nicht erreicht“. Nach einem ganz schnellen Abschluss klang das nicht, obwohl „Christoph sich gut entwickelt hat“, wie Virkus findet.

Kramer gehört zu den Langzeit-Borussen. Auch die werden nicht per se verlängert, wie Virkus sagte. „Es ist logisch, dass es keine einfache Entscheidung ist, wenn man einen Spieler lange kennt, teilweise schon aus der Jugend. Aber man muss sehen, dass man es sachlich bewertet“, sagte er. Mit Patrick Herrmann hatte er vor der Saison verlängert, Kapitän Lars Stindl , Tony Jantschke , Sippel und eben Kramer sowie Sommer stehen ebenfalls mit diesem Etikett auf der Liste derer, deren Verträge 2023 enden.

Verbleib in Gladbach fast utopisch

Aber dafür „beschränkte Möglichkeiten“ bei der Planung des Kaders wegen der finanziellen Situation des Klubs, auf die auch Farke zuletzt öfter verwiesen hatte. Dass sich der Manager und der Trainer „den einen oder anderen Spieler auf dem internationalen Markt gut vorstellen“ können, liegt auf der Hand. Und auch, dass ein deutscher Nationalspieler Robin Gosens dazu gehört. Gosens, derzeit bei Inter Mailand angestellt, will in die Bundesliga und wird vom „Kicker“ mit Borussia in Verbindung gebracht.