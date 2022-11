Nach langem Warten : Ex-Borusse Zakaria spielt für Chelsea, trifft – und muss angeschlagen runter

Mönchengladbach Erstmals durfte Denis Zakaria am Mittwoch für Chelsea spielen. In der Champions League gab der Schweizer sein Debüt und legte einen Traumstart hin. Im Laufe der zweiten Halbzeit musste der Ex-Gladbacher allerdings ausgewechselt werden. Von seinem Trainer gab es nach dem Spiel Lob.

Ob sich Ex-Borusse Denis Zakaria am Mittwoch kurz nach seinem Treffer in der Champions League gegen Dinamo Zagreb an den 6. Februar 2022 zurückerinnert hat, ist nicht bekannt. Doch es hätte allen Grund dazu gegeben: Denn wie bei seinem Debüt für Juventus Turin gelang ihm auch bei seinem ersten Einsatz für den FC Chelsea gleich ein Tor.

Mit seinem Auftritt hat Zakaria Werbung in eigener Sache betrieben. Dass er dadurch am Sonntag im Duell mit Spitzenreiter Arsenal London erneut ran darf, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Stammkraft Ruben Loftus-Cheek, dem Potter am Mittwoch eine Pause verordnete, dürfte Zakarias Platz in der Startelf wieder einnehmen. „Liebe Chelsea-Fans, ich bin glücklich über mein Debüt und das Tor. Ich hoffe, dass ich euch bald wiedersehe“, sagte Zakaria am späten Mittwochabend noch in einer Videobotschaft. Wenn sich der 25-Jährige tatsächlich nicht schwerer verletzt hat, dürfte er gewillt sein, schnellstmöglich an seine Leistung anzuknüpfen – schließlich steht die WM vor der Tür.